"All unsere Pläne sind aufgegangen"

3) Wer wird eurer Meinung nach Meister und warum?

In der Kreisliga B gibt es mehrere Kandidaten. An erster Stelle steht der SV Moosbrunn, der denkbar knapp in der letzten Saison am Aufstieg gescheitert ist. Auch die Absteiger aus der Kreisliga A sind immer zu beachten. Allerdings möchten wir mit unserem Team im Kampf ganz oben dabei sein.

4) Der Amateurfußball wird aktuell attraktiver und die Bundesliga eher unattraktiver. Stimmt Ihr diesem Trend zu?

Die Bundesliga wird von Jahr zu Jahr unattraktiver, da es immer mehr nur ums Geld geht. Alleine die Vergabe der Pay-TV-Rechte und die Abzocke der Fußballfans ist mittlerweile fast unerträglich. Auf dem „Dorfplatz“ geht es am Sonntag noch ehrlicher zu, deshalb ist das auch die bessere Wahl.

5) Mit Blick auf die Spitze und Bezug zur Vize-Europameisterschaft der U21: Gehört der deutsche Fußball wieder mit zum Besten in der Welt?

Der deutsche Fußball ist gutes Mittelfeld. Andere Nationen (Spanien, Frankreich...) sind uns noch deutlich voraus. Aber wir sind auf einem guten Weg eventuell in den nächsten Jahren zu den Top-Teams aufzuschließen.