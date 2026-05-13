All in für den Titel

Auch in den vergangenen Jahren gehörte Zwätzen regelmäßig zu den stärkeren Teams der Liga. Für Ferizi liegt der Unterschied zur aktuellen Saison vor allem in der Entwicklung innerhalb der Mannschaft. „Wir waren schon immer eine gute Mannschaft und ich hätte uns eigentlich jede Saison der letzten Jahre, was die Qualität angeht, ganz oben gesehen“, sagt der Offensivspieler. Allerdings habe „einfach die Konstanz und vielleicht auch noch ein bisschen die Erfahrung gefehlt“. Genau diese Faktoren würden nun den Ausschlag geben. „Wir spielen finde ich eine konstant gute Saison und gewinnen Spiele, die wir früher vielleicht unentschieden gespielt oder sogar verloren hätten.“ Besonders die Entwicklung innerhalb des Teams sei dabei entscheidend gewesen. „Wir sind alle einen Ticken erfahrener und abgeklärter geworden.“ Hinzu komme, dass der Großteil der Mannschaft seit Jahren zusammenspiele. „Das schweißt natürlich zusammen.“

„Der Grund für meine Saison ist ganz klar mein Team“

Mit zwölf Treffern aus 19 Spielen gehört Luan Ferizi zu den wichtigsten Offensivakteuren seiner Mannschaft. Trotzdem richtet der Angreifer den Fokus nicht auf sich selbst. „Für eine richtig starke Saison war meine Hinrunde eigentlich viel zu schwach“, ordnet er selbstkritisch ein. Gründe dafür seien vor allem berufliche Verpflichtungen gewesen. „Ich konnte leider konstant nicht da sein wegen der Arbeit und kam dadurch in keinen Rhythmus.“ Umso besser läuft es inzwischen in der Rückrunde. Den Hauptgrund dafür sieht Ferizi allerdings nicht bei sich selbst. „Der Grund für die gute Saison ist ganz klar mein Team“, betont er. „Wir haben so viele gute Spieler in unserer Mannschaft, dass ich einfach nur glücklich sein kann, mit solchen Jungs zusammenspielen zu dürfen – sei es fußballerisch oder menschlich.“

Alles Geben für das große Ziel

Zwei Punkte beträgt aktuell der Rückstand auf Spitzenreiter Bad Berka. Dass der Aufstieg inzwischen ein ernsthaftes Thema ist, daraus macht Ferizi keinen Hehl mehr. „Das ganz große Ziel war es am Anfang nicht“, erklärt er. Zunächst habe man sich vorgenommen, „wie immer so weit oben wie möglich mitzuspielen und unseren Punkterekord zu knacken“. Doch die starke Saison hat intern offenbar ein Umdenken ausgelöst. „Natürlich haben wir uns in den letzten Wochen damit befasst und uns entschieden, aufsteigen zu wollen.“ Entsprechend klar sei nun die Zielsetzung: „Wir geben jetzt alles dafür und schauen einfach, was am Ende dabei rumkommt.“