Alkofen will auf Sicht wieder in die Kreisklasse - Zettl macht weiter

Mario Zettl bleibt Trainer des FC Alkofen – Foto: Mike Sigl

Der Abstieg in die A-Klasse war für den FC Alkofen im vergangenen Sommer ein absoluter sportlicher Tiefpunkt in der inzwischen 65-jährigen Vereinsgeschichte. Mit Mario Zettl wurde ein erfahrener Trainer installiert, mit dem ein Neuaufbau in Angriff genommen wurde. Hundertprozentig perfekt ist das erste Halbjahr unter der Regie des früheren Bezirksoberliga-Fußballers zwar nicht verlaufen, dennoch liegen die Schwarz-Gelben in Schlagdistanz zur Tabellenspitze und haben erst eine Partie verloren. Allerdings beträgt der Rückstand zum Leader TSV Aidenbach bereits sechs Zähler und auch hinter dem Rangzweiten SpVgg Pleinting liegt man drei Punkte zurück.

"Wir gehen in einer aussichtsreicher Position in die Frühjahrsrunde. Die Mannschaft hat das Potenzial, im weiteren Saisonverlauf eine noch bessere Platzierung zu erreichen. Das erklärte Ziel des Vereins ist es, perspektivisch wieder in die Kreisklasse aufzusteigen. Mit dem aktuellen Team und der engagierten Arbeit des Trainerduos stehen die Chancen dafür gut", lässt Günter Mailhammer, zweiter Vorstand des Klubs wissen.



Neben Zettl hat auch Manuel Obermeyer, der als Co- und Tormanntrainer, dem Verein für ein weiteres Jahr zugesagt. "Besonders erfreulich ist, dass alle Spieler der aktuellen Saison ihre Zusage für das Spieljahr 2026/2027 gegeben haben. Damit kann der Verein auf einen schlagkräftigen Kader für beide Herrenmannschaften zurückgreifen und optimal planen", frohlockt Mailhammer. Geglückt ist der Start in die Frühjahrsrunde. Die Pflichtaufgabe beim Tabellenvorletzten DJK-FC Neustift meisterten Feichtinger, Heringlehner, Eineder und Kameraden mühelos und am Ende stand ein standesgemäßer 4:0-Erfolg auf der Anzeigetafel. Zum ersten Heimspiel nach der Winterpause gastiert am Sonntag die Kreisliga-Reserve des SV Winzer in Alkofen.



