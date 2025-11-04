Alker trifft nach Drechsler-Vorarbeit: Mühlenfeld setzt Serie fort

Mit dem vierten Sieg in Folge hat der TSV Mühlenfeld am 15. Spieltag der Landesliga Hannover seine Erfolgsserie fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Mario Pohl gewann auf heimischem Platz mit 1:0 gegen den HSC BW Schwalbe Tündern und kletterte damit auf Rang neun.

„Es war ein intensives Spiel auf schwerem Boden“, sagte Pohl. Tündern stand kompakt, lauerte auf Konter und überließ den Gastgebern über weite Strecken den Ball. In den ersten 30 Minuten erspielte sich Mühlenfeld zwei bis drei gute Möglichkeiten, ehe die Partie kurz vor der Pause ausgeglichener wurde. „Gegen Ende der ersten Halbzeit ließen wir etwas nach, und Tündern kam besser ins Spiel“, so der Coach.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der Gegner den Druck und kam zu einer gefährlichen Chance, doch Mühlenfeld fand anschließend wieder besser in die Partie. Mit den Einwechslungen kam neuer Schwung, und in der 75. Minute fiel das entscheidende Tor. Justin Wesley Drechsler setzte sich über die rechte Seite durch, flankte flach in die Mitte, wo Tobias Alker den Ball mit der Brust annahm und überlegt am Keeper ins rechte Eck vorbeilegte.

Kurz vor Schluss musste Mühlenfeld noch einmal zittern, als Torwart Tim Müller in höchster Not rettete. „Insgesamt war es ein verdienter Sieg“, betonte Pohl. Mit dem Erfolg gegen Tündern, die weiter auf dem 15. Tabellenplatz bleiben, kann Mühlenfeld nun am kommenden Sonntag selbstbewusst zum Tabellenführer SC Hemmingen-Westerfeld reisen.