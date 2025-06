– Foto: Guido Kromen

Alkenrath steigt ab, Bürrig und der SCL auf In den Kreisligen sind für die Mannschaften aus der Region fast alle wichtigen Entscheidungen gefallen – doch für die Zweitvertretung des SV Schlebusch geht es im Abstiegskampf noch um alles. Verlinkte Inhalte Kreisliga A Köln Kreisliga B2 Köln Alkenrath SC Leverkus.

In der Kölner Kreisliga A lieferten sich der SV Schlebusch II und Nachbar SSV Alkenrath am vorletzten Spieltag ein entscheidendes Duell um den Klassenerhalt. Im Kreis Solingen ist die Saison bereits beendet. So ist der Stand bei den Fußballklubs aus Leverkusen und Leichlingen.

SV Schlebusch II/SSV Alkenrath Die Landesliga-Vertretung des SVS setzte sich auf eigener Anlage und dank einer starken Vorstellung mit 5:0 (1:0) gegen den Lokalkonkurrenten durch. Während der Abstieg der Alkenrather nach zwei Jahren zurück in die B-Liga damit feststeht, bekommt das SVS-Team noch eine letzte Chance. Um die Klasse zu halten, benötigen sie im Saisonfinale beim abgeschlagenen Schlusslicht Spielvereinigung Köln-Flittard II einen Sieg und sind zudem auf Schützenhilfe angewiesen. Beim Erfolg gegen den SSV war Kota Kudo mit einem lupenreinen Hattrick der Mann des Tages. Die anderen Torschützen hießen Florian Riehm und Markus Kedeinis. Genclerbirligi Opladen Angeführt von ihrem neuen Trainer Abdullah Tüfekci haben die Opladener die Saison in der Kreisliga A Solingen auf einem beeindruckenden dritten Platz abgeschlossen. Mit insgesamt 21 Saisonsiegen schaffte Genclerbirligi die Rückkehr in die Spitzengruppe der Kreisliga und dürfte in dieser Verfassung in der kommenden Spielzeit zu den Aufstiegskandidaten zählen. Im letzten Spiel gewan die Mannschaft vom Birkenberg spektakulär mit 8:7 gegen den 1. FC Monheim II.

BV Bergisch Neukirchen In der Vorsaison verpasste der BVBN den Aufstieg in die Bezirksliga noch denkbar knapp – jetzt wurde der BVBN Tabellensiebter. „Das hatten wir uns ehrlicherweise auch anders vorgestellt“, sagt Trainer Thomas Kürten. „In der Hinrunde hatten wir mit erheblichem Verletzungspech zu kämpfen, in der zweiten Saisonhälfte war dann schnell die Luft raus.“ Ab der kommenden Saison wird die Mannschaft von Heiko Schornstein betreut, der vom HSV Langenfeld kommt. Kürten übernimmt den Vorsitz der Abteilung. In dieser Funktion hat er viel zu tun, denn gleich zehn Spieler werden den Verein verlassen. Top-Torjäger Yannis Boddenberg, der 35 Mal erfolgreich war, wechselt zum Landesligisten DV Solingen. Weitere Leistungsträger wie Lucas Bock, Daniel Adamek und Daniel Mücke schließen sich dem SC Reusrath an. SSV Lützenkirchen Mit 42 Zählern schafften Lützenkirchens Fußballer am Ende souverän den Klassenerhalt. Die Mannschaft von Trainer Nico Hartl beendete die Saison auf dem elften Platz. Von allen Teams ab dem zehnten Rang stellte der SSV die mit Abstand beste Abwehr.