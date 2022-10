Alina Knoblochs traumhaft schöner Treffer Frauen-Regionalliga: TuS Issel meldet sich mit 5:2-Erfolg in der Pfalz zurück – Eine Torschützin trifft volley und muss verletzt raus.

Der TuS Issel ist zurück in der Erfolgsspur. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge konnten sich die Moselanerinnen beim Tabellenschlusslicht der Frauen-Regionalliga aus Niederkirchen mit 5:2 (3:1) durchsetzen. Dabei waren die Pfälzerinnen jedoch nicht so schwach, wie es der aktuelle Tabellenstand aussagt. „Das war ein guter Gegner, aber wir hatten am Sonntag ein sehr hohes Niveau“, resümierte Stefan Zimmer.