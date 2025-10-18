 2025-10-15T11:43:40.576Z

Vereinsnachrichten

Alija Zahirovic übernimmt 1. Mannschaft

Almir Hajdarovic ist nicht mehr Trainer der 1. Mannschaft beim SV Rot-Weiß Hütte. Ab sofort wird Alija Zahirovic an der Seitenlinie stehen.

18.10.2025, 12:40 Uhr
Florian SchoppAutor