Vereinsnachrichten
Alija Zahirovic übernimmt 1. Mannschaft
Almir Hajdarovic ist nicht mehr Trainer der 1. Mannschaft beim SV Rot-Weiß Hütte. Ab sofort wird Alija Zahirovic an der Seitenlinie stehen.