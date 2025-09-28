Ali schießt Frechen zum Heimsieg gegen Fortuna II

Die SpVg Frechen 20 hat am Sonntag mit einem 1:0-Heimsieg gegen Fortuna Köln II drei Punkte eingefahren und sich im oberen Tabellendrittel festgesetzt. Matchwinner war Hassan Ali, der in der 59. Minute mit einem kompromisslosen Volley den Unterschied machte.

Trainer Okan-Tamer Özbay nahm im Vergleich zum Pokalerfolg gegen Porz vier Veränderungen vor: Unter anderem rückten Ikuto Tokumoto und Kai-Maxime Vranken in die Startelf.

Die erste Halbzeit verlief ereignisarm. Beide Teams agierten abwartend, suchten vor allem über Chip- und Diagonalbälle den Weg nach vorne. „Es gab sehr wenig Risiko von beiden Mannschaften, eher ein verdientes Unentschieden zur Pause“, resümierte Özbay. Chancen blieben auf beiden Seiten Mangelware.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte die Fortuna den Druck. Der eingewechselte Amadou-Sadio Camara verpasste am zweiten Pfosten freistehend, kurz darauf klärte Mats Vogel für Frechen auf der Linie. „In der zweiten Halbzeit waren wir dann aber besser im Spiel und hatten ein halbes Dutzend guter Möglichkeiten, mehr als der Gegner, der mit dem ersten ernsthaften Schuss aufs Tor sehenswert trifft“, haderte Teammanager Stefan Kleefisch. Letztendlich sei die Niederlage unglücklich gewesen, doch suchte Kleefisch die Gründe beim eigenen Team: "Wir konnten uns zunächst gar nicht durchsetzen im Angriff. Auch der Matchplan wurde nur sehr selten verfolgt."

Özbay: "Treffer war extrem wichtig"

Die Entscheidung fiel nach einem Angriff über die rechte Seite: Patrick Friesdorf-Weber verlängerte einen Diagonalball, die Flanke von Dilley fand Hassan Ali, der wuchtig vollendete. „Man hatte das Gefühl, die Mannschaft, die heute in Führung geht, wird es auch mitnehmen. Der Treffer war extrem wichtig“, erklärte Özbay.

Angetrieben von ihren Fans verteidigten die Gastgeber den Vorsprung konsequent. Fortuna Köln II drängte, fand aber kein Durchkommen mehr. Özbay lobte neben dem Torschützen die mannschaftliche Geschlossenheit: „Ein Kompliment an die ganze Mannschaft und vor allem an unsere Fans, die wirklich alles reingeschmissen haben.“