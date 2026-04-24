Ali Salgin neuer sportlicher Leiter beim VfB Korschenbroich von Sven Frank · Heute, 15:13 Uhr · 0 Leser

VfB Korschenbroich stellt neuen sportlichen Leiter für den Seniorenbereich vor Der VfB Korschenbroich hat eine wichtige Personalentscheidung für den Seniorenbereich getroffen: Ali Salgin (43) übernimmt ab sofort die Aufgabe des sportlichen Leiters. Mit dieser Besetzung schafft der VfB klare Verantwortlichkeiten im sportlichen Bereich und setzt zugleich ein wichtiges Zeichen für die weitere Entwicklung der Seniorenabteilung.

Ali Salgin gehört seit der Saison 2025/26 zum Kader der ersten Mannschaft des VfB Korschenbroich. Neben seiner Erfahrung auf dem Platz bringt der 43-Jährige vor allem ein starkes Netzwerk im Fußball mit, das für die weitere Entwicklung des Vereins von großem Wert ist. Als sportlicher Leiter verantwortet Ali Salgin künftig die sportliche Ausrichtung des Seniorenbereichs. Zu seinen Aufgaben zählen die sportliche Planung, die Kaderplanung sowie Gespräche mit Spielern. Darüber hinaus steht er im engen Austausch mit dem Trainerteam und dem Vorstand, begleitet die sportliche Entwicklung der Mannschaften und arbeitet an der strukturellen Weiterentwicklung des Vereins. Auch sein Netzwerk soll dabei gezielt genutzt werden, um den VfB sportlich weiter nach vorne zu bringen.