Ali Salgin neuer sportlicher Leiter beim VfB Korschenbroich

Der VfB Korschenbroich hat eine wichtige Personalentscheidung für den Seniorenbereich getroffen: Ali Salgin (43) übernimmt ab sofort die Aufgabe des sportlichen Leiters.
Mit dieser Besetzung schafft der VfB klare Verantwortlichkeiten im sportlichen Bereich und setzt zugleich ein wichtiges Zeichen für die weitere Entwicklung der Seniorenabteilung.
Ali Salgin gehört seit der Saison 2025/26 zum Kader der ersten Mannschaft des VfB Korschenbroich. Neben seiner Erfahrung auf dem Platz bringt der 43-Jährige vor allem ein starkes Netzwerk im Fußball mit, das für die weitere Entwicklung des Vereins von großem Wert ist.
Als sportlicher Leiter verantwortet Ali Salgin künftig die sportliche Ausrichtung des Seniorenbereichs. Zu seinen Aufgaben zählen die sportliche Planung, die Kaderplanung sowie Gespräche mit Spielern. Darüber hinaus steht er im engen Austausch mit dem Trainerteam und dem Vorstand, begleitet die sportliche Entwicklung der Mannschaften und arbeitet an der strukturellen Weiterentwicklung des Vereins. Auch sein Netzwerk soll dabei gezielt genutzt werden, um den VfB sportlich weiter nach vorne zu bringen.
Der VfB Korschenbroich freut sich, mit Ali Salgin einen sportlichen Leiter gewonnen zu haben, der den Verein bereits kennt und zugleich neue Impulse setzen kann.
Mario Zuther, Vorsitzender des VfB Korschenbroich, sagt:
„Wir sind sehr froh, dass wir mit Ali einen sportlichen Leiter für unseren Seniorenbereich gewinnen konnten. Er kennt den Verein bereits, bringt viel Fußballerfahrung mit und verfügt darüber hinaus über ein sehr großes Netzwerk. Genau diese Kombination ist für uns von großem Wert.“
Isabelle Cirillo, Geschäftsführerin des VfB Korschenbroich, erklärt:
„Ali übernimmt eine zentrale Rolle in unserem sportlichen Bereich. Er bringt die nötige Erfahrung, eine enge Verbindung zur Mannschaft und zugleich den Blick für die weitere Entwicklung unseres Seniorenbereichs mit. Wir sind überzeugt, dass er wichtige Impulse setzen wird.“
Ali Salgin sagt:
„Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Vereins und auf die neue Aufgabe. Der VfB Korschenbroich hat Potenzial, und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, den Seniorenbereich sportlich weiterzuentwickeln und gemeinsam den nächsten Schritt zu gehen.“
Mit der Verpflichtung von Ali Salgin als sportlichem Leiter stärkt der VfB Korschenbroich seine sportlichen Strukturen und richtet den Blick mit klarer Verantwortung nach vorne.