Ali oder Kayhan: Wie heißt Cakici wirklich? Mancher Kollege weiß nicht so recht, welcher Vorname nun der richtige ist +++ Freitagabend Revanche gegen Gau-Odernheim

Mainz. Ali Cakici ist in Fußball-Rheinhessen bekannt wie ein bunter Hund. Beim TSV Gau-Odernheim wird jeder sagen, es geht am Freitag (19.30 Uhr) zur Verbandsliga-Mannschaft von Ali Cakici.

Es ist, beim Duell Zweiter gegen Fünfter, ein Topspiel unter Flutlicht. So, wie es sich Cakici auch im Pokal vorigen Mittwoch gewünscht hätte. Die 0:2-Pleite wurmt ihn, ob des holprigen Naturrasens. „Ich habe gedacht, das ist ein Grillplatz“, erzählt Cakici, „als Gastgeber sollte man sich Mühe geben, aber so sah das nicht aus. Ich gönne ihnen den Sieg, aber alles in Kauf zu nehmen, um weiterzukommen, das wäre nicht mein Weg. Und den Zuschauern wurde der Fußball-Genuss genommen.“ Das soll am Freitagabend anders sein. „Das ist ein Derby, das wir gebührend zelebrieren wollen.“