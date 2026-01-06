Ali Nassereddine bleibt Trainer bei den SF Grißheim Vertragsverlängerungen mit dem Trainerteam Verlinkte Inhalte Kreisliga B IV Grißheim

Der Verein freut sich sehr, die Vertragsverlängerungen im Trainerteam bekannt geben zu dürfen. Ali Nassereddine wird auch in der kommenden Spielzeit an der Seitenlinie stehen und geht damit in seine vierten Saison als Cheftrainer.

Yamine Menasra verlängert ebenfalls und startet in seine 3. Saison als Spielender-Co-Trainer. Beide Trainer haben ihre Verträge um ein weiteres Jahr verlängert. Der Verein ist stolz auf die außergewöhnliche sportliche und menschliche Entwicklung der Mannschaft. Aktuell steht das Team an der Tabellenspitze und überzeugt mit attraktivem, leidenschaftlichem Fußball, großem Zusammenhalt und einer klaren spielerischen Identität. Das Trainerduo hat es geschafft, eine geschlossene und charakterstarke Mannschaft zu formen.

Besonders hervorzuheben ist die tiefe Verbundenheit von Ali Nassereddine, der den Verein lebt und dessen Werte Tag für Tag verkörpert. Gemeinsam mit Yamine Menasra steht er für Kontinuität, Engagement und eine nachhaltige sportliche Vision. Ebenfalls freut sich der Verein, die Verlängerung von Achim Herr bekannt geben zu dürfen. Achim Herr ist seit über 30 Jahren Teil unseres Vereins und hat diesen in verschiedensten Funktionen geprägt – unter anderem als Vorstand, Förderer und Trainer. Zuletzt wurde er vom Südbadischen Fußballverband für sein herausragendes ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet.