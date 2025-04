Ali Naghsh bleibt Spielertrainer in Presberg

Rüdesheim. In der vergangenen Saison war der SV Presberg in einem wahren Relegations-Drama gegen Hattenheim dem Abstieg in die Kreisliga A nochmal von der Schippe gesprungen. Nun deutet angesichts von zehn Punkten Rückstand auf den Vorletzten Kiedrich nach dem direkten Duell der Keller-Teams am vergangenen Sonntag vieles beim SV Presberg auf den Abstieg hin.

Doch der Verein aus dem Höhenort vermeldet positive Neuigkeiten hinsichtlich der Kaderplanung. "95 Prozent des aktuellen Kaders haben ihre Zusage gegeben und bleiben an Bord. Auch unser Spielertrainer Ali Naghsh wird den eingeschlagenen Weg mit uns weitergehen. Seine Zusage ist ein starkes Zeichen für Kontinuität und Vertrauen in die Entwicklung der Mannschaft. Damit steht ein stabiles Gerüst für die neue Spielzeit in der A-Liga. Zusätzlich planen wir aktuell mit etwa fünf bis sieben Neuzugängen, um den Kader gezielt zu verstärken und in der Breite noch besser aufzustellen. Die Gespräche dazu laufen, teilt der Verein in einem Statement mit.