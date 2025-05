Ali Hassan Hammoud kehrt im Sommer zu Ratingen 04/19 zurück. – Foto: Ant Palmer

Ali Hassan Hammoud kehrt vom KFC zu Ratingen 04/19 zurück In Uerdingen war der Stürmer, der in beiden Spielzeiten in Ratingen jeweils zweistellig getroffen hatte, nicht glücklich geworden und nach der Insolvenz des Regionalligisten vereinslos. Nun freut er sich „unnormal auf die neue Saison“. Verlinkte Inhalte Regionalliga West Oberliga Niederrhein KFC Uerdingen Ratingen Ali Hassan Hammoud

Nachdem Jens Stieghorst für die neue Saison in der Oberliga Niederrhein Damian Apfeld als Nachfolger für den just entlassenen Cheftrainer Peter Radojewski verpflichtet hatte, hatte der Präsident von Ratingen 04/19 von einer „Sogwirkung“ gesprochen, die man aufgrund des neuen Namens schon spüre. Und tatsächlich gab es am Freitag die Unterschrift eines Zugangs für die kommende Saison – genauer gesagt die eines Rückkehrers. Ali Hassan Hammoud läuft nach seinem Abenteuer in der Regionalliga West mit dem KFC Uerdingen ab Sommer wieder für die Ratinger auf, für die er bis zu seinem Wechsel 28 Tore in 77 Pflichtspielen geschossen hatte.

Damit ist er der bislang letzte Stürmer, der in einer Saison zweistellig für 04/19 getroffen hat – aktuell ist Zissis Alexandris mit neun Treffern bester Schütze der Spielzeit. Und da der am Freitag bei der 1:3 (1:0)-Pleite gegen Schlusslicht TVD Velbert nicht traf, bleibt das erst einmal Fakt. Hammoud hatte in seinen beiden Spielzeiten in Ratingen – 2022/23 erzielte er zwölf Tore, 2023/24 waren es 15, hinzu kam ein Treffer im Niederrheinpokal – jeweils zweistellig getroffen und sich danach bereit für die Regionalliga gefühlt. Das Ratinger Spiel gegen TVD sah Hammoud am Freitagabend live im Stadion und erklärte unserer Redaktion die Gründe für seine Rückkehr: „Das Umfeld hier ist natürlich ein ganz anderes als in Uerdingen“, sagte der 25-Jährige mit einem Lächeln über den bisherigen Arbeitgeber, der nach seiner erneuten Insolvenz einen Neuanfang in der Oberliga anstrebt. So war Hammoud vereinslos geworden, in nur zwölf Pflichtspieleinsätzen mit insgesamt lediglich 333 Einsatzminuten für den KFC war er zuvor an keinem Treffer beteiligt gewesen. „Ich habe nicht viele Spielminuten gehabt in Uerdingen und war im Winter auch vier Monate verletzt. Dabei hatte ich vor der Saison schon das Gefühl, dass das Trainerteam mich unbedingt haben wollte und ich auch Stammspieler in der Regionalliga sein sollte.“ Warum das nicht klappte? „Das Drumherum“, befand Hammoud. „Da konnte man sich gar nicht richtig auf Fußball konzentrieren. Und wer mich kennt, weiß, dass ich ein Kopfmensch bin. Wenn der Kopf sich mit anderen Dingen beschäftigt, kann ich nicht performen.“

"Unnormal Bock" Das soll sich ab Sommer bei 04/19 wieder ändern. „Ich habe unnormal Bock auf die neue Saison“, sagte Hammoud. „Ich will wieder zu mir und meiner Form finden – und dann mit Ratingen wieder an die Spitze. Das ist das Ziel.“ Markige Worte, aber der Rückkehrer setzt viel Hoffnung auf den neuen Chefcoach: „Der Trainer war neben den vielen Jungs, die ich hier noch kenne, ein großer Grund, warum ich in Ratingen unterschrieben habe. Wir kennen uns noch von früher: Als Damian bei ETB Schwarz-Weiß Essen war, hatten wir Kontakt.“ Nach Informationen unserer Redaktion beruht die Wertschätzung auf Gegenseitigkeit, Apfeld soll sein Interesse an Hammoud beim Ratinger Vorstand hinterlegt haben.