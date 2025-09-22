Ali Günes übernimmt wieder beim Türkischen SV Singen

Es ist schon kurios: Wenn der Türkische SV Singen am Samstag (14 Uhr) beim 1. Göppinger SV gastiert, dann steht Ali Günes beim Aufsteiger wieder an der Seitenlinie. Mit dem Wunsch, eine Pause einzulegen, hatte sich der 46-Jährige vor wenigen Monaten und nach dem zweiten Aufstieg in Serie vom Verein verabschiedet. Bei den zuvor so erfolgsverwöhnten Singenern lief es in der Folge nicht rund. So wechselte der Liganeuling in der Startphase gleich drei Mal den Trainer. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.