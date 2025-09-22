Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ali Günes (links) kehrt auf die Trainerbank beim Türkischen SV Singen zurück. – Foto: Fritz Zimmermann
Ali Günes übernimmt wieder beim Türkischen SV Singen
Vierter Trainer am zehnten Spieltag: Ex-SC-Profi Ali Günes ist zurück beim Türk. SV Singen
Nach kurzer Auszeit vom Fußball kehrt Ali Günes auf die Trainerbank beim Oberligisten Türkischer SV Singen zurück. Der Ex-Profi des SC Freiburg ist der vierte Trainer beim Aufsteiger – in dieser Saison.
Es ist schon kurios: Wenn der Türkische SV Singen am Samstag (14 Uhr) beim 1. Göppinger SV gastiert, dann steht Ali Günes beim Aufsteiger wieder an der Seitenlinie. Mit dem Wunsch, eine Pause einzulegen, hatte sich der 46-Jährige vor wenigen Monaten und nach dem zweiten Aufstieg in Serie vom Verein verabschiedet. Bei den zuvor so erfolgsverwöhnten Singenern lief es in der Folge nicht rund. So wechselte der Liganeuling in der Startphase gleich drei Mal den Trainer. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.