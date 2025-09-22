 2025-09-22T14:30:02.114Z

Allgemeines
Ali Günes (links) kehrt auf die Trainerbank beim Türkischen SV Singen zurück.
Ali Günes (links) kehrt auf die Trainerbank beim Türkischen SV Singen zurück. – Foto: Fritz Zimmermann

Ali Günes übernimmt wieder beim Türkischen SV Singen

Vierter Trainer am zehnten Spieltag: Ex-SC-Profi Ali Günes ist zurück beim Türk. SV Singen

Verlinkte Inhalte

OL Baden-Württemberg
TSV Singen
Ali Mehmet Günes
Ali Mehmet Günes

Nach kurzer Auszeit vom Fußball kehrt Ali Günes auf die Trainerbank beim Oberligisten Türkischer SV Singen zurück. Der Ex-Profi des SC Freiburg ist der vierte Trainer beim Aufsteiger – in dieser Saison.

Es ist schon kurios: Wenn der Türkische SV Singen am Samstag (14 Uhr) beim 1. Göppinger SV gastiert, dann steht Ali Günes beim Aufsteiger wieder an der Seitenlinie. Mit dem Wunsch, eine Pause einzulegen, hatte sich der 46-Jährige vor wenigen Monaten und nach dem zweiten Aufstieg in Serie vom Verein verabschiedet. Bei den zuvor so erfolgsverwöhnten Singenern lief es in der Folge nicht rund. So wechselte der Liganeuling in der Startphase gleich drei Mal den Trainer. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Aufrufe: 022.9.2025, 18:30 Uhr
Lukas Karrer (BZ)Autor