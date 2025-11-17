Ali Günes hat den Laden beim Türkischen SV Singen umgekrempelt

Zwar verlor der Türkische SV Singen am Freitagabend mit 1:2 beim FC 08 Villingen, doch die Leistung, vor allem in der zweiten Halbzeit, konnte sich sehen lassen.

Keine Frage: Der Aufsteiger ist in der Oberliga angekommen. Nach einem katastrophalen Start in die Saison, einhergehend mit Wechseln auf der Trainerbank, kehrte Ali Günes und damit der Erfolg wieder zurück. Der ehemalige Fußballprofi sprach in der Pressekonferenz davon, wie stolz er "auf die Entwicklung der Jungs" sei. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.