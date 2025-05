Ali Can Ilbay geht und wünscht Ratingen 04/19 den Aufstieg

Vor dem Anpfiff des letzten Heimspiels in dieser Saison der Oberliga gab es von Vereinsgeschäftsführer José Concellon und dem derzeit trainierenden Sportlichen Leiter Frank Zilles Geschenke für gleich acht Akteure, die Ratingen 04/19 am Ende der Spielzeit verlassen werden:

Die Torhüter Luca Fenzl und Dario Ljubic, beide wie Verteidiger Luca Paura seit 2021 im Verein, wurden ebenso verabschiedet wie Birol Can Adibelli und Tim Klefisch, beide seit 2023 in Ratingen, Tim Potzler, den es nach nun sechs Jahren zu Türkgücü Ratingen zieht, Erkan Ari, der nach neun Jahren zur 1. SpVg. Solingen-Wald 03 wechselt und auch Ali Can Ilbay, der zwischen 2013 und 2015 und seit 2019 für 04/19 spielte.

Der Linksfuß hätte sich kurz nach Anpfiff auch noch selber beschenken können, doch setzte er in der vierten Minute des Spiels gegen den Mülheimer FC den von Georgios Touloupis herausgeholten Foulelfmeter an den rechten Pfosten. Den zweiten Strafstoß – nur drei Minuten nach der ersten fast identischen Aktion erneut von Gäste-Torwart Jaden Bagh an Touloupis verursacht – verwandelte Emre Demircan links unten zum 1:0 gegen den Tabellenvorletzten. In Hälfte zwei machte Touloupis mit gefühlvoller Direktabnahme den 2:0-Sieg klar, der Mülheim absteigen ließ.

Konsequenz gewünscht

Zilles wiederum hatte einen „spektakulären Beginn“ gesehen mit den beiden Strafstößen, bei dem 04/19 immerhin „den zweiten konsequent reingeschossen“ hatte. „Das hatte ich mir auch gewünscht, dass wir Konsequenz an den Tag legen“, sagte der Sportliche Leiter, der seit der vorzeitigen Entlassung von Peter Radojewski wieder eine Doppelrolle als Trainer innehat. Rundum zufrieden zeigte er sich nicht, abseits des reinen Ergebnisses. „Es war ein Spiel mit Höhen und Tiefen“, sagte er. „Es wurden viele Bälle unnötig hergegeben. Es war eine durchwachsen gute Leistung mit Ausrufezeichen nach oben und nach unten. In der zweiten Halbzeit haben wir oft die falschen Entscheidungen im Abschluss getroffen, haben aber hinten wenig zugelassen. Unterm Strich war es ein in der Höhe verdienter Sieg.“

An dem hatte Ilbay 68 Minuten mitgewirkt bis zu seiner Auswechslung, zwischendurch war bei Antritten des 32-Jährigen, der als Linksverteidiger in einer Fünferkette begonnen hatte und nach der Hereinnahme von Connor Klossek ins Mittelfeld vorgerückt war, die lang gezogenen „Aliii“-Rufe im Stadion zu hören gewesen, die den Publikumsliebling seit Jahren in Ratingen begleiten. Nach insgesamt acht Jahren endet seine Zeit dort aber mit der finalen Partie am kommenden Wochenende beim FC Büderich.

Natürlich ist da Wehmut dabei. „Es ist immer ein bisschen schade, wenn man irgendwo aufhört, vor allem nach acht Jahren in einem Verein. Aber jede Zeit endet irgendwann“, sagte Ilbay und erklärte seine Entscheidung: „Ich werde auch nicht jünger, außerdem möchte ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Meine Kinder werden auch älter, sie sind jetzt vier und zweieinhalb, und fragen immer öfter, wo ich denn hingehe. Ich möchte einfach mehr Zeit mit ihnen verbringen als mit Fußball.“

Anhand dieses Kriteriums fiel dann auch die Wahl auf den neuen Klub in der Landesliga: „Ich werde zum DV Solingen gehen“, sagte Ilbay, der in der Klingenstadt wohnt. „Da spare ich mir die anderthalb Stunden Autofahrt, die ich sonst für Ratingen investiert habe. Meine Frau und ich arbeiten beide in Vollzeit, und das mit den Kindern zu organisieren, ist dann schon mit Stress verbunden.“ Dem Verein, für den er bisher mehr als 18.000 Spielminuten absolviert hat, wünschte Ilbay „alles Gute – und dass er nächstes Jahr den Aufstieg in die Regionalliga schafft“. Und falls nicht, „sehen wir uns ja vielleicht in einem Jahr in derselben Liga wieder“, schloss Ilbay mit einem Augenzwinkern.