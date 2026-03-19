Ali Attieh geht in seine vierte Saison beim FC Leibersdorf von Robert Müller · Heute, 13:58 Uhr · 0 Leser

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Seit einigen Jahren steht Ali Attieh auf der Kommandobrücke des FC Leibersdorf – und das bleibt auch so. Der ehemalige Bayernliga-Spieler hat seinen Vertrag erneut verlängert und geht damit in seine vierte gemeinsame Spielzeit mit dem FCL. Die laufende Saison verlief mit Höhen und Tiefen. Für den Verein war dennoch schnell klar: Dieser Weg wird gemeinsam weitergegangen.

„Ali kennt unseren Verein, unsere Spieler und unsere Ziele. Gerade in der Arbeit mit unseren jungen Spielern leistet er wertvolle Arbeit – das zahlt sich langfristig aus", so Abteilungsleiter Thomas Fersch. In der Winterpause hat der Verein zudem nachgelegt: Mit Jonas Rottmaier vom FC Mainburg stößt ein junges Talent zum Kader, das ab sofort spielberechtigt ist und für die Schlussphase der Saison neue Optionen bieten soll.