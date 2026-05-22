Ali Almousati wird Trainer bei TuS Hahn

Ali Almousati steht momentan noch für den SC Klarenthal auf dem Platz. – Foto: RSCP Photo

Taunusstein. Da es den aktuellen Trainer des TuS Hahn Sascha Brengelmann zurück nach Norddeutschland verschlägt, braucht die Mannschaft einen neuen Trainer. Die Wahl ist nun auf Ali Almousati gefallen, der aktuell noch für den Wiesbadener A-Ligisten SC Klarenthal spielt.

"Das Private geht ja manchmal vor", erklärt der sportliche Leiter des TuS Hahn Mahlon Smith. Trainer Sascha Brengelmann ziehe aus persönlichen Gründen zurück in seine Heimat nach Norddeutschland. So musste der TuS Hahn sich zur folgenden Saison einen neuen Trainer suchen. "Wir hätten Sascha gerne behalten und ohne den Umzug wäre er auch geblieben", sagt Smith.

Allerdings wurde nun ein neuer Trainer gefunden und so hat der TuS Ali Almousati zur nächsten Saison bereits als Trainer verpflichtet. "Wir haben mit verschiedenen Kandidaten gesprochen und Ali hat einfach am besten zu uns gepasst", erklärt Mahlon Smith. Deswegen sei es zwischen dem Verein und dem neuen Trainer auch schnell zu einer Übereinkunft gekommen.

Konkrete Ziele für die neue Saison gebe es noch nicht. "Ich hoffe wir spielen weiter guten Fußball und vielleicht können wir uns dann noch um ein oder zwei Plätze verbessern", sagt Smith. Der aktuelle Kader soll jedenfalls bestehend bleiben, eventuell kommen ein paar Neuzugänge dazu. Der TuS Hahn sei mit einigen Spielern im Gespräch, allerdings sei noch nichts spruchreif. "Ich weiß ja wie die jungen Leute sind, die wollen sich das erstmal alles angucken und sind mit mehreren Vereinen im Gespräch", erklärt Smith.

In dieser Saison hat der TuS noch zwei Spiele zu bestreiten. Am kommenden Samstag geht es zum SV Presberg, bevor die Mannschaft den FV Geisenheim 08 am letzten Spieltag zu Hause empfängt.