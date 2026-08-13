Alfonso del Cueto ist zurück beim SV Rot-Weiß Wülfrath Drei Cheftrainer, eine Interimslösung und eine 1:10-Klatsche: Der SV Rot-Weiß Wülfrath hat eine turbulente Saison hinter sich. Jetzt soll der erfahrene Coach alles wieder richten. von RP / Birgit Sicker · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser

Wülfrath startet in die neue Saison – Foto: Peter Teinovic

Mitte Juni 2025 war die Welt des SV Rot-Weiß Wülfrath noch in Ordnung. Gerade erst hatte die Mannschaft unter der Leitung von Alfonso del Cueto die Punkterunde in der Bezirksliga-Gruppe 2 auf Rang fünf abgeschlossen – in dieser Klasse war es nach dem Aufstieg 2023 das zweite Jahr, das für Liga-Neulinge gemeinhin als das schwierigste gilt. Und Trainer Alfonso del Cueto erläuterte in aller Ausführlichkeit seine Visionen zur weiteren Entwicklung des Klubs.

Zwei Wochen später waren die Pläne Makulatur. Del Cueto, ein Coach mit höherklassiger Erfahrung – unter anderem beim Oberligisten Ratingen 04/19 – nahm das sportlich reizvolle Angebot an, den FC Kosova in der Landesliga zu trainieren. Mitte November trennte sich der Verein jedoch von dem erfahrenen Trainer, der im Rückblick sagt: „Der Wechsel war ein Fehler, aber die macht man ab und zu mal. Sportlich war die Entscheidung richtig. Die Mannschaft war gut, aber es hat mit der Mentalität der Menschen im Verein nicht so gut funktioniert.“ Nach einer siebenmonatigen Pause kehrte Alfonso del Cueto nun wieder nach Wülfrath zurück. Mehrere Veränderungen auf der Wülfrather Bank Auch für die Rot-Weißen verlief die vergangene Saison nicht wirklich rund. Die Fußballer erlebten drei Cheftrainer und eine Interimslösung. Ibo Cöl übernahm zum Meisterschaftsauftakt, zwei Monate später war jedoch schon wieder Schluss. Der Klub trennte sich nach durchwachsenen Ergebnissen und Rang 13 von Cöl und teilte mit: „Leider hat es nicht so gepasst, wie es sich beide Seiten erhofft hatten.“

Nachfolger Zeljko Nikolic saß Anfang Oktober das erste Mal auf der Wülfrather Bank. Immerhin kam er am Ende auf 13 Partien, in denen er mit den Rot-Weißen 23 Zähler holte. Eine Ausbeute, die für Rang sieben reichte. Ausgerechnet die 2:3-Niederlage gegen seinen Ex-Verein Türkgücü Velbert beendete dann das Engagement. Danach sollte es Ali Basboga richten, der 2020 seine aktive Karriere beendete und seither den Fokus auf eine Tätigkeit als Trainer legt. Unter Chefcoach Martin Hasenpflug agierte der B-Lizenz-Inhaber in der Saison 2023/24 als Co-Trainer beim Oberligisten Ratingen 04/19. Bevor er in Wülfrath anheuerte, stand er beim Essener A-Kreisligisten Bader SV unter Vertrag und freute sich auf seine neue Aufgabe. Nach nur zwei Monaten trat er aber als Trainer des Bezirksligisten zurück, nannte als Grund den hohen zeitlichen Aufwand, der mit privaten Verpflichtungen nicht zu vereinbaren war. Letztmalig betreute er die Rot-Weißen bei der 2:4-Heimniederlage gegen den SC Viktoria Rott.