Alfons Weigert ist tot: Fußball-Oberpfalz trauert um ein Unikat

Weigert war in der gesamten Oberpfalz als Schiedsrichter bekannt und hochgeschätzt. Im Alter von 33 Jahren entschloss er sich, den Schiedsrichterschein zu absolvieren. Binnen weniger Jahre schaffte er den Sprung in die Bezirksoberliga. Dort pfiff er bis zum Erreichen der Altersgrenze insgesamt 15 Jahre lang. Im Laufe seiner beeindruckenden Karriere stand er bei über 2.000 Partien auf dem Platz und wurde für seine ruhige, faire und stets souveräne Art weit über die Kreisgrenzen hinaus respektiert.



Zwischen 2010 und 2022 war Weigert als Beisitzer im Bezirks-Schiedsrichterausschuss tätig. Darüber hinaus übernahm er über viele Jahre hinweg die verantwortungsvolle Aufgabe der Schiedsrichtereinteilung. Ob Rückgaben, kurzfristige Freistellungen oder herausfordernde Gespräche mit unzufriedenen Vereinen – Weigert begegnete jeder Situation mit Professionalität, Gelassenheit und einem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit.



Im Jahr 2022 übernahm er das Amt des Kreis-Ehrenamtsbeauftragten im Fußballkreis Regensburg und war damit auch Mitglied des Kreisausschusses. Sein Engagement, seine Zuverlässigkeit und sein unermüdlicher Einsatz für den Amateurfußball wurden im Dezember des vergangenen Jahres mit der Ernennung zum Ehrenmitglied des Fußballbezirks Oberpfalz gewürdigt.



„Wir verlieren mit Alfons Weigert nicht nur einen herausragenden Funktionär, sondern auch einen Menschen, der den Fußball gelebt hat und dessen Wirken weit über seine offiziellen Aufgaben hinaus spürbar war. Sein Einsatz bleibt ein Vorbild, sein Andenken ein fester Bestandteil unserer Gemeinschaft“, schreibt der BFV.