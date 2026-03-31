Alfeld will Anschluss halten - Giesen vor Pflichtaufgabe? Nachholspiele der Bezirksliga Hannover 4 im Fokus – Zwischen Pflichtaufgaben und Aufstiegsambitionen von FD · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nicole Seidl

Die Bezirksliga Hannover 4 nutzt die Woche für zwei Nachholspiele, die sowohl im oberen Tabellendrittel als auch im unteren Bereich Auswirkungen haben können. Während der SV Alfeld den Anschluss nach oben wahren will, steht der TSV Giesen vor einer vermeintlichen Pflichtaufgabe im Kampf um die Spitzenplätze.

Der VfL Borsum empfängt den SV Alfeld in einer Partie mit unterschiedlichen Zielsetzungen. Die Gastgeber bewegen sich im unteren Mittelfeld und konnten zuletzt mit vereinzelten Erfolgen aufhorchen lassen. Dennoch bleibt die Defensive ein Unsicherheitsfaktor, insbesondere gegen offensivstarke Gegner. Alfeld reist mit dem Anspruch an, im oberen Tabellendrittel zu bleiben. Nach wechselhaften Ergebnissen, darunter Punktverluste gegen direkte Konkurrenten, steht die Mannschaft unter Zugzwang. Die Offensivqualität ist unbestritten, doch gerade in der Rückwärtsbewegung zeigte sich das Team zuletzt anfällig. Gegen Borsum dürfte ein dominanter Auftritt erwartet werden, um den Anschluss an die Spitzengruppe nicht zu verlieren.

Morgen, 19:30 Uhr TuSpo Lamspringe 1911 Lamspringe TSV Giesen 1911 TSV Giesen 19:30 PUSH