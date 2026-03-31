Alfeld will Anschluss halten - Giesen vor Pflichtaufgabe?

Die Bezirksliga Hannover 4 nutzt die Woche für zwei Nachholspiele, die sowohl im oberen Tabellendrittel als auch im unteren Bereich Auswirkungen haben können. Während der SV Alfeld den Anschluss nach oben wahren will, steht der TSV Giesen vor einer vermeintlichen Pflichtaufgabe im Kampf um die Spitzenplätze.
Der VfL Borsum empfängt den SV Alfeld in einer Partie mit unterschiedlichen Zielsetzungen. Die Gastgeber bewegen sich im unteren Mittelfeld und konnten zuletzt mit vereinzelten Erfolgen aufhorchen lassen. Dennoch bleibt die Defensive ein Unsicherheitsfaktor, insbesondere gegen offensivstarke Gegner.
Alfeld reist mit dem Anspruch an, im oberen Tabellendrittel zu bleiben. Nach wechselhaften Ergebnissen, darunter Punktverluste gegen direkte Konkurrenten, steht die Mannschaft unter Zugzwang. Die Offensivqualität ist unbestritten, doch gerade in der Rückwärtsbewegung zeigte sich das Team zuletzt anfällig. Gegen Borsum dürfte ein dominanter Auftritt erwartet werden, um den Anschluss an die Spitzengruppe nicht zu verlieren.
Am Mittwoch steht für den TSV Giesen eine klare Pflichtaufgabe auf dem Programm. Die Gäste gehören zu den formstärksten Mannschaften der Liga und verfügen über eine der stabilsten Defensiven. Nach überzeugenden Auftritten in den vergangenen Wochen geht Giesen als Favorit in die Begegnung.
Lamspringe hingegen befindet sich weiterhin im Tabellenkeller, konnte zuletzt aber mit einem deutlichen Sieg gegen Schliekum ein Ausrufezeichen setzen. Diese Leistung zeigt, dass das Team trotz der Tabellenlage in der Lage ist, Spiele zu gestalten. Gegen Giesen wird es jedoch vor allem darauf ankommen, defensiv kompakt zu stehen und die wenigen sich bietenden Chancen konsequent zu nutzen.