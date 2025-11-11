Alfeld und Giesen glänzen – Pyrmont stolpert, Himmelsthür taumelt

– Foto: Nicole Seidl

Der 14. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 bringt Bewegung in der Spitze: Während Alfeld und Giesen mit Kantersiegen überzeugen, lässt Spitzenreiter Pyrmont in Schliekum Punkte liegen. Im Tabellenkeller wird die Luft für Himmelsthür immer dünner.

Fr., 07.11.2025, 19:30 Uhr VfL Borsum VfL Borsum SC Harsum SC Harsum 2 1 Abpfiff Borsum feierte einen wichtigen Arbeitssieg im Derby zwischen zweier Mittelfeldteams. Nach der frühen Führung durch Heesmann (27.) gelang Harsums Goslar zwar prompt der Ausgleich, doch noch vor der Pause stellte Zimmer mit seinem Treffer zum 2:1 den späteren Endstand her. In einer umkämpften zweiten Halbzeit hielt Borsum den Vorsprung mit großem Einsatz vor großer Kulisse und verschaffte sich damit etwas Luft im unteren Tabellendrittel.

Almstedt setzte ein Ausrufezeichen gegen Aufsteiger Hasede und entschied eine turbulente Partie nach Rückschlägen mit späten Toren für sich. Nachdem Hasede einen 0:2-Rückstand binnen zwei Minuten ausgeglichen hatte, drehte Doppeltorschütze Käsler mit einem schnellen Doppelpack (78., 83.) das Spiel wieder zugunsten des MTV. Ein Erfolg, der Almstedt in der Tabelle weiter stabilisiert – Hasede dagegen verpasst den Sprung in die Spitzengruppe.

Ambergau bleibt weiter oben dran – und zeigte in Lamspringe eine reife Vorstellung. Früh stellte Bremer die Weichen mit dem 0:1, Guder und Sztyndera erhöhten. Lamspringe stemmte sich nach dem Seitenwechsel mit viel Leidenschaft gegen die Niederlage, verkürzte zwischenzeitlich auf 2:3, doch erneut Bremer entschied die Partie spät zugunsten der Gäste. Für Lamspringe bleibt die Lage im Tabellenkeller bedrohlich.

Der Spitzenreiter ließ Federn: Pyrmont kam in Schliekum nicht über ein 1:1 hinaus und muss seine Tabellenführung verteidigen. Nach einer umkämpften, aber chancenarmen ersten Hälfte brachte Groß den Favoriten in Führung (76.), ehe Masur in der Nachspielzeit den verdienten Ausgleich erzielte. Schliekum bewies Moral und bleibt dank dieses Punktes in Reichweite des oberen Mittelfeldes.

Ein Kantersieg mit Ausrufezeichen: Der SV Alfeld überrollte Türk Gücü Hildesheim und festigte mit einem zweistelligen Erfolg den zweiten Tabellenplatz. Trotz eines frühen Rückstands zeigte Alfeld eine Offensivgala mit gleich zehn Treffern, darunter mehrere Doppelpacks von König, Hanekop und Mauer. Während Alfeld nun Pyrmont im Nacken sitzt, bleibt Türk Gücü weiter tief im Abstiegssumpf.

Das Topspiel zwischen zwei formstarken Teams endete überraschend deutlich. Giesen drehte nach frühem Rückstand mächtig auf und demontierte Mitkonkurrent Neuhof mit 6:1. Matchwinner war Czauderna, der drei Tore beisteuerte. Durch den klaren Erfolg zieht der TSV in der Tabelle an Neuhof vorbei und etabliert sich als ernsthafter Anwärter auf die Topränge.

Im Kellerduell ging Himmelsthür erneut unter – und das trotz eines Blitzstarts. Nach dem frühen 1:0 durch Möller verlor der Gastgeber nach einer roten Karte gegen Hesse völlig den Faden. Afferde nutzte die Überzahl konsequent und drehte die Partie durch Treffer von Oefler, Lange, Garbsch und Selchow. Während Afferde in die obere Tabellenhälfte klettert, droht Himmelsthür den Anschluss endgültig zu verlieren.