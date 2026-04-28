Alfeld stoppt Giesen – Pyrmont und Neuhof marschieren weiter Der 25. Spieltag in der Bezirksliga Hannover 4 von Felix Dannenberg · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nicole Seidl

Der 25. Spieltag hat das Aufstiegsrennen weiter verdichtet und zugleich im Tabellenkeller neue Dynamiken geschaffen. Während an der Spitze mehrere Teams punkteten, musste Tabellenführer TSV Giesen einen Rückschlag hinnehmen.

Afferde und Ambergau trennten sich in einer umkämpften Partie mit einem Remis. Die Gastgeber gingen früh in Führung, mussten das Spiel jedoch im zweiten Durchgang aus der Hand geben. Ambergau drehte zwischenzeitlich die Partie, ehe Afferde in der Nachspielzeit noch ausglich. Für beide Teams bedeutet das Unentschieden einen leichten Dämpfer im Rennen um die oberen Plätze.

Hasede verspielte eine komfortable Führung und unterlag Pyrmont trotz zwischenzeitlicher Kontrolle. Nach einer 2:0-Führung brachen die Gastgeber im weiteren Verlauf ein, während Pyrmont seine Offensivstärke eindrucksvoll unter Beweis stellte. Der Tabellenzweite bleibt damit in Schlagdistanz zur Spitze, während Hasede weiter an Boden verliert.

Schliekum behauptete sich in einem intensiven Duell gegen Borsum. Bereits vor der Pause erspielten sich die Gastgeber eine Zwei-Tore-Führung, die sie trotz einer späten Aufholjagd der Gäste verteidigten. Nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen stabilisiert sich Schliekum damit im oberen Tabellendrittel.

Alfeld sorgte für eine der größten Überraschungen des Spieltags und bezwang Spitzenreiter Giesen. Nach der Führung der Gäste drehte Alfeld die Partie in der Schlussphase und nutzte defensive Unachtsamkeiten konsequent aus. Für Giesen ist es ein Rückschlag im Titelrennen, während Alfeld seine Ambitionen im oberen Tabellenbereich unterstreicht.

Lenne musste im Kellerduell eine weitere Niederlage hinnehmen. Nach eigener Führung drehte Almstedt die Partie binnen weniger Minuten und sicherte sich wichtige Punkte. Während Almstedt sich im Mittelfeld stabilisiert, bleibt Lenne weiter unter Druck.

Himmelsthür setzte seinen leichten Aufwärtstrend fort und gewann ein wichtiges Duell im Tabellenkeller. Nach frühem Rückstand kämpften sich die Gäste zurück und entschieden die Partie in der Schlussphase für sich. Einum hingegen verpasst es, im Abstiegskampf zu punkten.

Türk Gücü feierte einen deutlichen Erfolg gegen Harsum und bestätigte damit die zuletzt verbesserten Leistungen. Die Gastgeber kontrollierten das Spiel über weite Strecken und nutzten ihre Chancen effizient. Harsum hingegen musste nach zuletzt ordentlichen Ergebnissen einen Rückschlag hinnehmen.