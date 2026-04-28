 2026-04-28T04:45:54.822Z

Allgemeines

Alfeld stoppt Giesen – Pyrmont und Neuhof marschieren weiter

Der 25. Spieltag in der Bezirksliga Hannover 4

von Felix Dannenberg · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Nicole Seidl

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BZL Hannover St. 4
TSV Lenne
Türk Gücü Hi
TuS Hasede
Etr Afferde

Der 25. Spieltag hat das Aufstiegsrennen weiter verdichtet und zugleich im Tabellenkeller neue Dynamiken geschaffen. Während an der Spitze mehrere Teams punkteten, musste Tabellenführer TSV Giesen einen Rückschlag hinnehmen.

Sa., 25.04.2026, 16:00 Uhr
SV Eintracht Afferde
SV Eintracht AfferdeEtr Afferde
SG Ambergau / SV Bock.2007
SG Ambergau / SV Bock.2007SG Ambergau
2
2
Abpfiff

Afferde und Ambergau trennten sich in einer umkämpften Partie mit einem Remis. Die Gastgeber gingen früh in Führung, mussten das Spiel jedoch im zweiten Durchgang aus der Hand geben. Ambergau drehte zwischenzeitlich die Partie, ehe Afferde in der Nachspielzeit noch ausglich. Für beide Teams bedeutet das Unentschieden einen leichten Dämpfer im Rennen um die oberen Plätze.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
TuS Hasede 1928
TuS Hasede 1928TuS Hasede
FC Bad Pyrmont Hagen
FC Bad Pyrmont HagenFC Pyrmont
2
4
Abpfiff

Hasede verspielte eine komfortable Führung und unterlag Pyrmont trotz zwischenzeitlicher Kontrolle. Nach einer 2:0-Führung brachen die Gastgeber im weiteren Verlauf ein, während Pyrmont seine Offensivstärke eindrucksvoll unter Beweis stellte. Der Tabellenzweite bleibt damit in Schlagdistanz zur Spitze, während Hasede weiter an Boden verliert.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
TuSpo Schliekum
TuSpo SchliekumSchliekum
VfL Borsum
VfL BorsumVfL Borsum
3
2
Abpfiff

Schliekum behauptete sich in einem intensiven Duell gegen Borsum. Bereits vor der Pause erspielten sich die Gastgeber eine Zwei-Tore-Führung, die sie trotz einer späten Aufholjagd der Gäste verteidigten. Nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen stabilisiert sich Schliekum damit im oberen Tabellendrittel.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SV Alfeld (Leine)
SV Alfeld (Leine)SV Alfeld
TSV Giesen 1911
TSV Giesen 1911TSV Giesen
2
1
Abpfiff

Alfeld sorgte für eine der größten Überraschungen des Spieltags und bezwang Spitzenreiter Giesen. Nach der Führung der Gäste drehte Alfeld die Partie in der Schlussphase und nutzte defensive Unachtsamkeiten konsequent aus. Für Giesen ist es ein Rückschlag im Titelrennen, während Alfeld seine Ambitionen im oberen Tabellenbereich unterstreicht.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
TSV 1900 Lenne
TSV 1900 LenneTSV Lenne
MTV Almstedt
MTV AlmstedtMTV Almstedt
1
2
Abpfiff

Lenne musste im Kellerduell eine weitere Niederlage hinnehmen. Nach eigener Führung drehte Almstedt die Partie binnen weniger Minuten und sicherte sich wichtige Punkte. Während Almstedt sich im Mittelfeld stabilisiert, bleibt Lenne weiter unter Druck.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SV Einum
SV EinumSV Einum
TuS Grün-Weiß Himmelsthür
TuS Grün-Weiß HimmelsthürHimmelsthür
1
2
Abpfiff

Himmelsthür setzte seinen leichten Aufwärtstrend fort und gewann ein wichtiges Duell im Tabellenkeller. Nach frühem Rückstand kämpften sich die Gäste zurück und entschieden die Partie in der Schlussphase für sich. Einum hingegen verpasst es, im Abstiegskampf zu punkten.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SV Türk Gücü Hildesheim
SV Türk Gücü HildesheimTürk Gücü Hi
SC Harsum
SC HarsumSC Harsum
3
0
Abpfiff

Türk Gücü feierte einen deutlichen Erfolg gegen Harsum und bestätigte damit die zuletzt verbesserten Leistungen. Die Gastgeber kontrollierten das Spiel über weite Strecken und nutzten ihre Chancen effizient. Harsum hingegen musste nach zuletzt ordentlichen Ergebnissen einen Rückschlag hinnehmen.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Neuhof 1930
SV Blau-Weiß Neuhof 1930BW Neuhof
TuSpo Lamspringe 1911
TuSpo Lamspringe 1911Lamspringe
4
1
Abpfiff

Neuhof ließ gegen Lamspringe nichts anbrennen und bleibt im Titelrennen voll dabei. Die Gastgeber dominierten die Partie und entschieden sie bereits frühzeitig zu ihren Gunsten. Lamspringe konnte nur zwischenzeitlich ausgleichen, hatte insgesamt jedoch wenig entgegenzusetzen.