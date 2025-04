Alfeld setzt Ausrufezeichen, Ochtersum patzt, Schlusslicht punktet

– Foto: Stefan Hageböke

Während Spitzenreiter Ochtersum patzt und gegen Alfeld verliert, hält sich Concordia Hildesheim mit einem Unentschieden am letzten Strohalm.

Ein weiterer Rückschlag für das Schlusslicht aus Holenberg: Gegen konsequent auftretende Gäste aus Volkersheim zeigte sich die Defensive erneut anfällig. Bereits nach zwei Minuten stellte Laumann mit dem frühen Führungstreffer die Weichen. Auch in der zweiten Hälfte nutzte der FCA seine Chancen eiskalt – Holenberg bleibt tief im Tabellenkeller.



In einer von Taktik geprägten Partie neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Almstedt hatte mehr Spielanteile, Lamspringe hingegen überzeugte defensiv und brachte das Remis über die Zeit. Für beide Teams ein Punkt, der im engen Mittelfeld zwar nützt, aber nicht wirklich weiterhilft.



Klare Verhältnisse herrschten in Schliekum. Bereits in der ersten Hälfte dominierte die Heimelf, der Führungstreffer durch Emghames war verdient. In der Schlussphase erhöhten Cinar und Jaber gegen nachlassende Borsumer – ein wichtiger Sieg für Schliekum im Kampf um den Anschluss ans obere Mittelfeld.



Der Spieltagshöhepunkt endete mit einer faustdicken Überraschung: Alfeld fügte dem Tabellenführer aus Ochtersum eine empfindliche Niederlage zu. Petrasch traf in der 33. Minute nach einem sehenswerten Spielzug – und die Hausherren verteidigten leidenschaftlich. Alfeld rückt damit auf fünf Punkte an den Spitzenreiter heran.



In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie bewahrte der eingewechselte Nicolaus in der Schlussphase die Nerven und sicherte Himmelsthür drei Zähler. Sarstedt blieb erneut offensiv blass und fällt in der Tabelle etwas zurück, während Himmelsthür auf Platz vier vorrückt.



Trotz zwischenzeitlichem Ausgleich durch Einums Kern gingen die Gäste aus Pattensen als Sieger vom Platz. Doppeltorschütze Görgen avancierte zum Matchwinner und verschaffte seiner Mannschaft wichtige Luft im Abstiegskampf. Einum verpasste es, sich weiter vom Tabellenende abzusetzen.



In einem zähen Spiel mit wenigen Höhepunkten rettete Kreye Giesen in letzter Minute zumindest einen Punkt. Zuvor hatte Goslar die Gäste kurz vor Schluss in Führung gebracht. Beide Teams bewegen sich damit weiterhin im soliden Mittelfeld.



Gegen ein defensiv diszipliniert agierendes Concordia Hildesheim ließ der Tabellenzweite aus Neuhof wichtige Punkte im Titelrennen liegen. Trotz deutlicher Feldvorteile fand Neuhof keine Lücke. Für Concordia ist das Remis ein Achtungserfolg – bleibt aber sportlich zu wenig im Abstiegskampf.