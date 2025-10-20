Alfeld II mit Kantersieg und Deinsen überrascht Sarstedt

Der 11. Spieltag der Kreisliga Hildesheim brachte Bewegung an der Tabellenspitze. Concordia Hildesheim siegte souverän in Elze und steht nun dank der besseren Tordifferenz vor dem ebenfalls siegreichen RW Ahrbergen. Der SV Alfeld II überrollte den PSV GW Hildesheim mit einem zweistelligen Sieg, während Sarstedt in letzter Minute gegen Deinsen verlor. Im Tabellenkeller landete Borussia Hildesheim II ein Ausrufezeichen.

SSV Elze – FC Concordia Hildesheim 0:2 (0:1) Der neue Tabellenführer aus Hildesheim gab sich in Elze keine Blöße. Concordia dominierte das Geschehen über weite Strecken, blieb geduldig und wurde kurz vor der Pause belohnt: Danino Laubinger traf in der 43. Minute zur verdienten Führung. In der Nachspielzeit der zweiten Hälfte machte Michael Diesenberg (90.+4) alles klar und besiegelte den 0:2-Endstand. Concordia Hildesheim steht damit mit 25 Punkten und einem beeindruckenden Torverhältnis von 37:16 an der Spitze, punktgleich mit RW Ahrbergen, aber mit der klar besseren Offensive. Der SSV Elze steckt nach der achten Niederlage bei 5 Punkten tief im Tabellenkeller fest.

___ SV Alfeld II – PSV GW Hildesheim 10:2 (3:0) Ein Spektakelt: Alfeld II spielte sich in einen Rausch und fertigte den PSV mit 10:2 ab. Dreifachtorschütze Alessandro Schaper (19., 53., 72.) glänzte als Antreiber und Vollstrecker zugleich. Maurice Wittek (23.), Sören Wunram (30.), Deniz Yüksel (60.), Robert Bathel (66., 85.), Nico Zoeller (80.) und Felix Schuster (88.) machten das zweistellige Ergebnis perfekt. Für den PSV trafen Marcel Puck (57.) und Mohamad Azim Abraham (87.). Mit diesem deutlichen Erfolg untermauert Alfeld II seine Heimstärke und bleibt mit 23 Punkten auf Rang drei – nur zwei Zähler hinter der Spitze. Der PSV GW Hildesheim kassiert dagegen die siebte Niederlage und steht mit 10 Punkten weiterhin auf Rang 13.

___ RSV Achtum – SV RW Ahrbergen 0:2 (0:1) Der Spitzenreiter aus Ahrbergen zeigte einmal mehr, warum er zu den stabilsten Teams der Liga gehört. Henrik Preiß traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zur wichtigen Führung (45.+2), und Aaron Ludewig erhöhte kurz nach dem Seitenwechsel auf 0:2 (49.). Anschließend verteidigte Ahrbergen den Vorsprung souverän und ließ kaum Chancen zu. Mit 25 Punkten und einem Torverhältnis von 20:6 bleibt Ahrbergen weiter ungeschlagen. Achtum bleibt mit 15 Punkten im Mittelfeld der Tabelle, zeigte aber über weite Strecken eine engagierte Leistung.

___ 1. FC Sarstedt – TSV Deinsen 1:2 (1:0) Bittere Schlussminuten für den 1. FC Sarstedt: Nach der Führung durch Tom Waselowsky (33.) sah zunächst alles nach dem nächsten Heimsieg aus. Doch in der Nachspielzeit drehte Deinsen das Spiel komplett. Robbins Nseto Kotoka traf in der 90. Minute zum Ausgleich, ehe Milan Ander nur vier Minuten später (90.+4) für den späten 1:2-Auswärtserfolg sorgte. Sarstedt bleibt trotz der Niederlage mit 21 Punkten auf Rang vier, verpasst es aber, an der Spitzengruppe dranzubleiben. Deinsen klettert dank des vierten Saisonsiegs auf 14 Punkte und schafft etwas Abstand zur Abstiegszone.

___ SpVgg Hüdd.-Machtsum – FSV Algermissen 0:0 (0:0) In Machtsum lieferten sich beide Teams ein intensives, aber torarmes Duell. Die Defensivreihen dominierten über weite Strecken, klare Torchancen blieben Mangelware. Am Ende steht ein leistungsgerechtes 0:0-Unentschieden, das beiden Mannschaften einen Punkt bringt. Algermissen bleibt damit Sechster (19 Punkte), Machtsum steht mit 15 Punkten auf Platz sieben.

___ TuS Lühnde – SC Drispenstedt 1:1 (0:0) Auch in Lühnde gab es keine Entscheidung. Christopher Schulze Kökelsum brachte den TuS in der 56. Minute in Führung, ehe Rilind Salihi (72.) für den SC Drispenstedt ausglich. In einer umkämpften Schlussphase blieb es beim 1:1. Drispenstedt verpasst damit den Sprung auf die vorderen Plätze, hält mit 20 Punkten aber den Anschluss. Lühnde steht mit 9 Punkten auf Rang 14 und sammelte immerhin einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf.

___ SV Teutonia Sorsum – VfL Nordstemmen 3:0 (1:0) Sorsum überzeugte mit Effizienz und Teamgeist. Niklas Bruns (24.) eröffnete den Torreigen, bevor Leon-Malte Schrader (75.) und Carsten Ertelt (85.) in der Schlussphase den Sieg perfekt machten. Nordstemmen fand über weite Strecken nicht ins Spiel und musste die fünfte Saisonniederlage hinnehmen. Teutonia Sorsum rückt durch den Sieg auf 13 Punkte vor, Nordstemmen bleibt mit 10 Punkten auf Rang zwölf.