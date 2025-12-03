 2025-12-03T05:51:34.672Z

Alfeld bebt, Ambergau brilliert – der Spieltag der verpassten Chancen

Ein Torfestival in Alfeld, souveräne Ambergauer und Spannung im Tabellenkeller prägen ein Wochenende, das die Kräfteverhältnisse der Bezirksliga Hannover 4 erneut durchrüttelt.

Wieder einmal ruhte der Ball auf vielen Anlagen in der Bezirksliga Hannover 4. Zwei Spiele konnten allerdings ausgetragen werden. Darunter ein Torfestival in Alfeld und durch einen Sieg von Ambergau, hält das Team den Anschluss an die Spitze.

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
MTV Almstedt
MTV AlmstedtMTV Almstedt
FC Ambergau-Volkersheim
FC Ambergau-VolkersheimAmbergau
1
3
Abpfiff

Ambergau setzt seinen Aufwärtstrend eindrucksvoll fort und feiert in Almstedt einen verdienten 3:1-Auswärtserfolg. Nach einer chancenarmen ersten Hälfte schlugen die Gäste kurz vor der Pause zu, als Lehmann eine Unsicherheit in der Almstedter Defensive zum 0:1 nutzte. Nur Sekunden nach Wiederanpfiff legte Sztyndera nach und stellte Almstedt vor eine schwere Aufgabe. Zwar verkürzte der agile Käsler in der 66. Minute, doch Sztyndera sorgte wenig später mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung. Ambergau zieht mit diesem Erfolg nach Punkten mit Giesen gleich und untermauert seine Ambitionen im oberen Tabellendrittel.

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr
SV Alfeld (Leine)
SV Alfeld (Leine)SV Alfeld
SV Eintracht Afferde
SV Eintracht AfferdeEtr Afferde
3
3
Abpfiff

Das spektakulärste Spiel des Wochenendes bot sich den Zuschauern in Alfeld, wo beide Teams ein intensives Auf und Ab lieferten. Alfeld startete furios und ging durch einen frühem Treffer von König in Führung. Doch Afferde fand zunehmend Zugriff, glich durch Lange aus und drehte das Spiel nach der Pause per Foulelfmeter durch Selchow. Als Kraus den Vorsprung sogar auf 1:3 ausbaute, schien alles entschieden. Doch Alfeld mobilisierte in einer atemlosen Schlussphase sämtliche Kräfte – König traf zunächst in der Nachspielzeit zum Anschluss und rettete seinem Team in der 97. Minute mit seinem dritten Treffer den hochdramatischen Ausgleich. Ein Punkt, der für Alfeld im Kampf um die Spitze gleichwohl zu wenig sein könnte, während Afferde in der Tabelle weiter Boden gutmacht.

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr
TuS Grün-Weiß Himmelsthür
TuS Grün-Weiß HimmelsthürHimmelsthür
FC Pyrmont Hagen
FC Pyrmont HagenFC Pyrmont
Abgesagt

Die Begegnung zwischen Schlusslicht Himmelsthür und Spitzenreiter Pyrmont fand nicht statt. Für Pyrmont wäre es die Gelegenheit gewesen, sich allein an die Tabellenspitze zu setzen. Für Himmelsthür verschiebt sich ein schweres Duell, das im Abstiegskampf von großer Bedeutung sein dürfte.

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Giesen 1911
TSV Giesen 1911TSV Giesen
VfL Borsum
VfL BorsumVfL Borsum
Abgesagt

Auch Giesen musste am Wochenende pausieren. Der Tabellenzweite hätte gegen den VfL Borsum die Chance gehabt, im Gleichschritt mit der Spitze vorzurücken und sich weiter vom Mittelfeld abzusetzen. Für Borsum bleibt die Lage prekär – jede verstrichene Gelegenheit zur Punktgewinn schmerzt.

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr
TSV 1900 Lenne
TSV 1900 LenneTSV Lenne
TuS Hasede 1928
TuS Hasede 1928TuS Hasede
Abgesagt

Die Partie zwischen Lenne und Hasede wurde ebenfalls nicht ausgetragen. Während der TuS Hasede auf den Anschluss an Platz fünf schielte, bangt Lenne weiterhin um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr
SV Einum
SV EinumSV Einum
SV Blau-Weiß Neuhof 1930
SV Blau-Weiß Neuhof 1930BW Neuhof
Abgesagt

Einum musste unverrichteter Dinge in die Kabine zurückkehren. Der Tabellenletzte bleibt damit weiter auf dem vorletzten Rang, während Neuhof die seltene Situation eines spielfreien Wochenendes an der Spitze zu verkraften hatte.

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr
TuSpo Schliekum
TuSpo SchliekumSchliekum
SV Türk Gücü Hildesheim
SV Türk Gücü HildesheimTürk Gücü Hi
Abgesagt

Ein Duell zweier Mannschaften mit sehr unterschiedlichen Saisonverläufen, das an diesem Wochenende nicht stattfinden konnte. Schliekum hätte mit einem Sieg zur Spitzengruppe aufschließen können, während Türk Gücü dringend Punkte gegen den Absturz benötigt.

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr
SC Harsum
SC HarsumSC Harsum
TuSpo Lamspringe 1911
TuSpo Lamspringe 1911Lamspringe
Abgesagt

Auch Harsum und Lamspringe mussten den Spieltag ohne sportlichen Vergleich abhaken. Für Harsum wäre es die Chance gewesen, sich im oberen Mittelfeld zu etablieren, während Lamspringe jedem möglichen Punkt hinterherjagt.

