Alfeld bebt, Ambergau brilliert – der Spieltag der verpassten Chancen

– Foto: Nicole Seidl

Wieder einmal ruhte der Ball auf vielen Anlagen in der Bezirksliga Hannover 4. Zwei Spiele konnten allerdings ausgetragen werden. Darunter ein Torfestival in Alfeld und durch einen Sieg von Ambergau, hält das Team den Anschluss an die Spitze.

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr MTV Almstedt MTV Almstedt FC Ambergau-Volkersheim Ambergau 1 3 Abpfiff Ambergau setzt seinen Aufwärtstrend eindrucksvoll fort und feiert in Almstedt einen verdienten 3:1-Auswärtserfolg. Nach einer chancenarmen ersten Hälfte schlugen die Gäste kurz vor der Pause zu, als Lehmann eine Unsicherheit in der Almstedter Defensive zum 0:1 nutzte. Nur Sekunden nach Wiederanpfiff legte Sztyndera nach und stellte Almstedt vor eine schwere Aufgabe. Zwar verkürzte der agile Käsler in der 66. Minute, doch Sztyndera sorgte wenig später mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung. Ambergau zieht mit diesem Erfolg nach Punkten mit Giesen gleich und untermauert seine Ambitionen im oberen Tabellendrittel.

Das spektakulärste Spiel des Wochenendes bot sich den Zuschauern in Alfeld, wo beide Teams ein intensives Auf und Ab lieferten. Alfeld startete furios und ging durch einen frühem Treffer von König in Führung. Doch Afferde fand zunehmend Zugriff, glich durch Lange aus und drehte das Spiel nach der Pause per Foulelfmeter durch Selchow. Als Kraus den Vorsprung sogar auf 1:3 ausbaute, schien alles entschieden. Doch Alfeld mobilisierte in einer atemlosen Schlussphase sämtliche Kräfte – König traf zunächst in der Nachspielzeit zum Anschluss und rettete seinem Team in der 97. Minute mit seinem dritten Treffer den hochdramatischen Ausgleich. Ein Punkt, der für Alfeld im Kampf um die Spitze gleichwohl zu wenig sein könnte, während Afferde in der Tabelle weiter Boden gutmacht.

Die Begegnung zwischen Schlusslicht Himmelsthür und Spitzenreiter Pyrmont fand nicht statt. Für Pyrmont wäre es die Gelegenheit gewesen, sich allein an die Tabellenspitze zu setzen. Für Himmelsthür verschiebt sich ein schweres Duell, das im Abstiegskampf von großer Bedeutung sein dürfte.

Auch Giesen musste am Wochenende pausieren. Der Tabellenzweite hätte gegen den VfL Borsum die Chance gehabt, im Gleichschritt mit der Spitze vorzurücken und sich weiter vom Mittelfeld abzusetzen. Für Borsum bleibt die Lage prekär – jede verstrichene Gelegenheit zur Punktgewinn schmerzt.

Die Partie zwischen Lenne und Hasede wurde ebenfalls nicht ausgetragen. Während der TuS Hasede auf den Anschluss an Platz fünf schielte, bangt Lenne weiterhin um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

Einum musste unverrichteter Dinge in die Kabine zurückkehren. Der Tabellenletzte bleibt damit weiter auf dem vorletzten Rang, während Neuhof die seltene Situation eines spielfreien Wochenendes an der Spitze zu verkraften hatte.

Ein Duell zweier Mannschaften mit sehr unterschiedlichen Saisonverläufen, das an diesem Wochenende nicht stattfinden konnte. Schliekum hätte mit einem Sieg zur Spitzengruppe aufschließen können, während Türk Gücü dringend Punkte gegen den Absturz benötigt.