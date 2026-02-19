Alexi übergibt nach 13 Jahren

– Foto: Sascha Wolff

Der CSC 03 Kassel hat die Trainerfrage für die Saison 2026/27 frühzeitig geklärt und setzt dabei konsequent auf eigene Kräfte – unabhängig von der künftigen Ligazugehörigkeit. Nach 13 Jahren als Cheftrainer legt Lothar Alexi sein Amt nieder, bleibt den „Rothosen“ aber als Sportlicher Leiter erhalten und soll künftig die strategische Ausrichtung verantworten.

Neuer Cheftrainer wird Jaroslaw Jaroslaw Jerzy Matys, bislang Spielertrainer und seit acht Jahren im Verein, der die Mannschaft künftig hauptverantwortlich führen soll. An seiner Seite arbeitet Jan Iksal als spielender Co-Trainer, der aktuell zudem seine B-Lizenz absolviert.

Christoph Reuter beendet nach neun Spielzeiten beim CSC seine aktive Laufbahn und übernimmt im neuen Team als Co-Trainer vor allem Spielanalyse sowie taktische Auswertung. Komplettiert wird der Staff weiterhin von Individualtrainer Daniel Beyer und Torwarttrainer Alexander Bartuli, der auch in der kommenden Runde für die Keeper zuständig bleibt.