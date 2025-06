Alexandros Ketikidis verstärkt die Offensive des FC Alte Haide‑DSC

Sein fußballerischer Werdegang liest sich zielstrebig: In der U17 des FC Ismaning spielte Ketikidis eine zentrale Rolle und war maßgeblich am Aufstieg in die Landesliga beteiligt. Mit 21 Toren und 10 Assists in einer Saison demonstrierte er dort seine explosive Offensivqualität. Nach einem verletzungsbedingten Rückschlag in der U19 – Kreuzbandriss im ersten Jahr – kämpfte er sich zurück und absolvierte im zweiten Jahr 6 Einsätze in der Bayernliga, in denen er auch ein Tor erzielte.