Alexandris und die Hoffnung auf bessere Zeiten Der Stürmer kämpft mit der SGU gegen den Abstieg. Er hatte sich die Rückkehr zu seinem Heimatverein anders vorgestellt.

Dass man in Unterrath vor dieser Saison höhere Ziele ins Auge gefasst hatte, hängt auch eng mit Zissis Alexandris zusammen. Der 27-Jährige gehörte im Sommer zu den zahlreichen namhaften Zugängen, mit denen die SGU über kurz oder lang den Aufstieg in die Oberliga ins Visier nehmen möchte. Der in der Unterrather Jugend groß gewordene Alexandris sollte mit Toren und Erfahrung, die er zwischenzeitlich bei den Oberligisten VfB Hilden, TSV Meerbusch und Ratingen 04/19 gesammelt hatte, seinen Teil dazu beitragen.

Die Hoffnungen auf bessere Zeiten ruhen seit wenigen Wochen auf den Schultern des neuen Trainers Christian Schmitz. „Unter ihm haben wir wieder eine bessere Struktur im Spiel gegen den Ball und verrichten eine höhere Laufarbeit“, betont Alexandris. Er selbst geht in den schwierigen Zeiten als Kapitän mit bestem Beispiel voran und stellt sich trotz Verletzung in den Dienst der Mannschaft. „Ich habe mir schon am fünften Spieltag gegen Büderich die Bänder im Sprunggelenk gerissen und spiele seitdem mit dickem Knöchel“, verrät das Unterrather Eigengewächs.

Trotz großer Schmerzen will Alexandris noch bis zur Winterpause durchhalten. „Ich habe einen hohen Anspruch an mich selbst. Ich will dem Verein, bei dem ich groß geworden bin, etwas zurückzahlen“, erklärt der Grieche, der in Zukunft noch einiges vor hat mit seinem Stammverein. „In dieser Saison geht es nur um den Klassenerhalt. In Zukunft wollen wir dann aber einen neuen Anlauf auf die Oberliga nehmen.“