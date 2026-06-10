Alexandre Peres verstärkt den FV Nimburg

Neuzugang Alexandre Peres (links) und der Nimburger Sportchef Patrick Bögelsbacher | Foto: Verein

Der FV Nimburg freut sich über die Verpflichtung von Alexandre Peres, der vom SV Mundingen zum A-Kreisligisten wechselt. "Der technisch starke Mittelfeldspieler fühlt sich sowohl auf der Sechs als auch auf der Acht zuhause und bringt genau die Flexibilität mit, die unser Team für die kommende Saison braucht", teilten die Nimburger mit.

Der sportlicher Leiter Patrick Bögelsbacher zum Transfer: "Alex ist ein Spieler, der uns im Zentrum neue Möglichkeiten eröffnet. Er ist ballsicher, spielintelligent und passt charakterlich perfekt in unsere Mannschaft." Peres (25) konnte beim SV Weil (Verbandsliga), Freiburger FC und SV Mundingen (jeweils Landesliga) bereits höherklassige Erfahrung sammeln.