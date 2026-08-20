 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Alexandra Popp trifft doppelt bei Dortmunds Traumstart

Alexandra Popp erzielt in ihrem ersten Pflichtspiel für Borussia Dortmund direkt zwei Tore. Der BVB schlägt Arminia Bielefeld zum Auftakt der Frauen-Regionalliga West mit 3:0.

von André Nückel · Heute, 21:03 Uhr · 0 Leser
Alexandra Popp (l.) ist wohl die bekannteste Spielerin, die jemals in der Regionalliga gespielt hat.
Alexandra Popp (l.) ist wohl die bekannteste Spielerin, die jemals in der Regionalliga gespielt hat. – Foto: IMAGO / Jan Huebner

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Bayer 04 II
Bor.Dortmund
DSC Arminia
Fortuna Köln

Mit einem Doppelpack von Alexandra Popp ist Borussia Dortmund perfekt in die Frauen-Regionalliga West gestartet. Die ehemalige Kapitänin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft erzielte beim 3:0 gegen den DSC Arminia Bielefeld die ersten beiden Treffer. Vor 4572 Zuschauern machte Ronja Leubner kurz vor Schluss alles klar. Damit ist der BVB zumindest vorübergehend der erste Tabellenführer der Saison 2026/27.

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Popp-Gala zum Auftakt

Heute, 19:00 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia
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Abpfiff

Besser hätte das erste Pflichtspiel von Alexandra Popp für Borussia Dortmund kaum laufen können. Beim Auftakt der Frauen-Regionalliga West gegen den DSC Arminia Bielefeld avancierte die frühere Kapitänin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft direkt zur entscheidenden Spielerin.

Dabei musste sich der BVB zunächst gedulden. Die Mannschaft von Markus Högner benötigte bis zur 38. Minute, um erstmals zuzuschlagen. Dann war ausgerechnet Popp zur Stelle und brachte die Dortmunderinnen mit 1:0 in Führung. Arminia hielt den Rückstand anschließend lange bei einem Treffer und verpasste sogar den Ausgleich. Erst in der Schlussphase sorgte Dortmund für klare Verhältnisse. Wieder war es Popp, die in der 83. Minute zum 2:0 traf und damit ihren Doppelpack perfekt machte.

Leubner setzt den Schlusspunkt

Danach ging es schnell. Die erst fünf Minuten zuvor eingewechselte Ronja Leubner erhöhte in der 89. Minute auf 3:0 und setzte damit den Schlusspunkt unter einen gelungenen Dortmunder Saisonstart.

Neben dem Ergebnis durfte sich der BVB auch über eine beachtliche Kulisse freuen. 4572 Zuschauer verfolgten das Eröffnungsspiel der neuen Regionalliga-Saison. Für Popp wurde der Abend dabei gleich in mehrfacher Hinsicht besonders: erstes Pflichtspiel im Dortmunder Trikot, zwei Treffer und die vorläufige Tabellenführung.

Die weiteren Spiele der Frauen-Regionalliga West

So., 23.08.2026, 13:00 Uhr
SGS Essen
SGS EssenSGS Essen II
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
13:00
Spieltext SGS Essen II - Fortuna Köln

So., 23.08.2026, 14:00 Uhr
FSV Gütersloh 2009
FSV Gütersloh 2009FSV Gütersl.
VfR Warbeyen
VfR WarbeyenVfR Warbeyen
14:00
Spieltext FSV Gütersl. - VfR Warbeyen

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund
SV Fortuna Freudenberg-BüschergrundFort. Freude
DJK Wacker Mecklenbeck
DJK Wacker MecklenbeckW. Mecklenb.
15:00
Spieltext Fort. Freude - W. Mecklenb.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
Vorwärts Spoho 98
Vorwärts Spoho 98Spoho Köln
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04
15:00
Spieltext Spoho Köln - Schalke 04

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
1. FFC Recklinghausen
1. FFC RecklinghausenFFC Reckl.
15:30
Spieltext Rhe. Bottrop - FFC Reckl.

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
DJK Südwest Köln
DJK Südwest KölnDJK Südwest
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 LeverkusenBayer 04 II
15:30
Spieltext DJK Südwest - Bayer 04 II

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
SSV Rhade 1925
SSV Rhade 1925SSV Rhade
15:30
Spieltext MSV Duisburg - SSV Rhade

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Der nächste Spieltag der Frauen-Regionalliga West

2. Spieltag
So., 30.08.26 13:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - FSV Gütersloh 2009
So., 30.08.26 13:00 Uhr SC Fortuna Köln - SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund
So., 30.08.26 13:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - MSV Duisburg
So., 30.08.26 15:00 Uhr SSV Rhade 1925 - Borussia Dortmund
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfR Warbeyen - DJK Südwest Köln
So., 30.08.26 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - Vorwärts Spoho 98
So., 30.08.26 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - Rhenania Bottrop
So., 30.08.26 17:00 Uhr FC Schalke 04 - SGS Essen II

3. Spieltag
So., 06.09.26 13:00 Uhr SC Fortuna Köln - FC Schalke 04
So., 06.09.26 13:00 Uhr SGS Essen II - 1. FFC Recklinghausen
So., 06.09.26 14:00 Uhr FSV Gütersloh 2009 - SSV Rhade 1925
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund - MSV Duisburg
So., 06.09.26 15:00 Uhr Vorwärts Spoho 98 - Bayer 04 Leverkusen II
So., 06.09.26 15:00 Uhr Borussia Dortmund - DJK Wacker Mecklenbeck
So., 06.09.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - VfR Warbeyen
So., 06.09.26 15:30 Uhr DJK Südwest Köln - DSC Arminia Bielefeld

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