Alexandra Popp trifft doppelt bei Dortmunds Traumstart Alexandra Popp erzielt in ihrem ersten Pflichtspiel für Borussia Dortmund direkt zwei Tore. Der BVB schlägt Arminia Bielefeld zum Auftakt der Frauen-Regionalliga West mit 3:0. von André Nückel · Heute, 21:03 Uhr · 0 Leser

Alexandra Popp (l.) ist wohl die bekannteste Spielerin, die jemals in der Regionalliga gespielt hat. – Foto: IMAGO / Jan Huebner

Mit einem Doppelpack von Alexandra Popp ist Borussia Dortmund perfekt in die Frauen-Regionalliga West gestartet. Die ehemalige Kapitänin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft erzielte beim 3:0 gegen den DSC Arminia Bielefeld die ersten beiden Treffer. Vor 4572 Zuschauern machte Ronja Leubner kurz vor Schluss alles klar. Damit ist der BVB zumindest vorübergehend der erste Tabellenführer der Saison 2026/27. >>> Folge Frauenfußball auf WhatsApp

Besser hätte das erste Pflichtspiel von Alexandra Popp für Borussia Dortmund kaum laufen können. Beim Auftakt der Frauen-Regionalliga West gegen den DSC Arminia Bielefeld avancierte die frühere Kapitänin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft direkt zur entscheidenden Spielerin.

Dabei musste sich der BVB zunächst gedulden. Die Mannschaft von Markus Högner benötigte bis zur 38. Minute, um erstmals zuzuschlagen. Dann war ausgerechnet Popp zur Stelle und brachte die Dortmunderinnen mit 1:0 in Führung. Arminia hielt den Rückstand anschließend lange bei einem Treffer und verpasste sogar den Ausgleich. Erst in der Schlussphase sorgte Dortmund für klare Verhältnisse. Wieder war es Popp, die in der 83. Minute zum 2:0 traf und damit ihren Doppelpack perfekt machte. Leubner setzt den Schlusspunkt Danach ging es schnell. Die erst fünf Minuten zuvor eingewechselte Ronja Leubner erhöhte in der 89. Minute auf 3:0 und setzte damit den Schlusspunkt unter einen gelungenen Dortmunder Saisonstart.

Neben dem Ergebnis durfte sich der BVB auch über eine beachtliche Kulisse freuen. 4572 Zuschauer verfolgten das Eröffnungsspiel der neuen Regionalliga-Saison. Für Popp wurde der Abend dabei gleich in mehrfacher Hinsicht besonders: erstes Pflichtspiel im Dortmunder Trikot, zwei Treffer und die vorläufige Tabellenführung. Die weiteren Spiele der Frauen-Regionalliga West

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