Alexandra Popp trifft doppelt bei Dortmunds Traumstart

Mit einem Doppelpack von Alexandra Popp ist Borussia Dortmund perfekt in die Frauen-Regionalliga West gestartet. Die ehemalige Kapitänin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft erzielte beim 3:0 gegen den DSC Arminia Bielefeld die ersten beiden Treffer. Vor 4572 Zuschauern machte Ronja Leubner kurz vor Schluss alles klar. Damit ist der BVB zumindest vorübergehend der erste Tabellenführer der Saison 2026/27.
Besser hätte das erste Pflichtspiel von Alexandra Popp für Borussia Dortmund kaum laufen können. Beim Auftakt der Frauen-Regionalliga West gegen den DSC Arminia Bielefeld avancierte die frühere Kapitänin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft direkt zur entscheidenden Spielerin.
Dabei musste sich der BVB zunächst gedulden. Die Mannschaft von Markus Högner benötigte bis zur 38. Minute, um erstmals zuzuschlagen. Dann war ausgerechnet Popp zur Stelle und brachte die Dortmunderinnen mit 1:0 in Führung. Arminia hielt den Rückstand anschließend lange bei einem Treffer und verpasste sogar den Ausgleich. Erst in der Schlussphase sorgte Dortmund für klare Verhältnisse. Wieder war es Popp, die in der 83. Minute zum 2:0 traf und damit ihren Doppelpack perfekt machte.
Danach ging es schnell. Die erst fünf Minuten zuvor eingewechselte Ronja Leubner erhöhte in der 89. Minute auf 3:0 und setzte damit den Schlusspunkt unter einen gelungenen Dortmunder Saisonstart.
Neben dem Ergebnis durfte sich der BVB auch über eine beachtliche Kulisse freuen. 4572 Zuschauer verfolgten das Eröffnungsspiel der neuen Regionalliga-Saison. Für Popp wurde der Abend dabei gleich in mehrfacher Hinsicht besonders: erstes Pflichtspiel im Dortmunder Trikot, zwei Treffer und die vorläufige Tabellenführung.
2. Spieltag
So., 30.08.26 13:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - FSV Gütersloh 2009
So., 30.08.26 13:00 Uhr SC Fortuna Köln - SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund
So., 30.08.26 13:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - MSV Duisburg
So., 30.08.26 15:00 Uhr SSV Rhade 1925 - Borussia Dortmund
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfR Warbeyen - DJK Südwest Köln
So., 30.08.26 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - Vorwärts Spoho 98
So., 30.08.26 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - Rhenania Bottrop
So., 30.08.26 17:00 Uhr FC Schalke 04 - SGS Essen II
3. Spieltag
So., 06.09.26 13:00 Uhr SC Fortuna Köln - FC Schalke 04
So., 06.09.26 13:00 Uhr SGS Essen II - 1. FFC Recklinghausen
So., 06.09.26 14:00 Uhr FSV Gütersloh 2009 - SSV Rhade 1925
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund - MSV Duisburg
So., 06.09.26 15:00 Uhr Vorwärts Spoho 98 - Bayer 04 Leverkusen II
So., 06.09.26 15:00 Uhr Borussia Dortmund - DJK Wacker Mecklenbeck
So., 06.09.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - VfR Warbeyen
So., 06.09.26 15:30 Uhr DJK Südwest Köln - DSC Arminia Bielefeld