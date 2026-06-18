Alexander Winter übernimmt Koordinatorenrolle bei Werratal

Die SG Werratal stellt sich auch abseits des Spielfelds breiter auf. Mit Alexander Winter gewinnt der Bezirksligist einen neuen Koordinator, der künftig sowohl den Verein als auch den Förderverein in organisatorischen Bereichen unterstützen soll.
In seiner neuen Funktion übernimmt Winter vor allem organisatorische und koordinative Aufgaben. Ziel ist es, interne Strukturen weiterzuentwickeln und Abläufe innerhalb des Vereins zu optimieren. Damit setzt die SG Werratal auf zusätzliche Unterstützung hinter den Kulissen, um den steigenden Anforderungen im Vereinsalltag gerecht zu werden.
Die Verantwortlichen versprechen sich von der neuen Personalie eine weitere Professionalisierung der Vereinsarbeit. Insbesondere die enge Zusammenarbeit zwischen Förderverein und Hauptverein soll durch die Koordinatorenrolle gestärkt werden.
Mit Alexander Winter gewinnt die SG Werratal einen neuen Ansprechpartner für organisatorische Belange und schafft zusätzliche Kapazitäten außerhalb des sportlichen Bereichs. Der Verein blickt der Zusammenarbeit optimistisch entgegen und sieht die Verpflichtung als wichtigen Baustein für die weitere Entwicklung der Vereinsstrukturen.