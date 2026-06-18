Alexander Winter übernimmt Koordinatorenrolle bei Werratal Ab der Saison 2026/27 unterstützt Winter den Förderverein und die SG Werratal von NB · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: SG Werratal - Instagram

Die SG Werratal stellt sich auch abseits des Spielfelds breiter auf. Mit Alexander Winter gewinnt der Bezirksligist einen neuen Koordinator, der künftig sowohl den Verein als auch den Förderverein in organisatorischen Bereichen unterstützen soll.

In seiner neuen Funktion übernimmt Winter vor allem organisatorische und koordinative Aufgaben. Ziel ist es, interne Strukturen weiterzuentwickeln und Abläufe innerhalb des Vereins zu optimieren. Damit setzt die SG Werratal auf zusätzliche Unterstützung hinter den Kulissen, um den steigenden Anforderungen im Vereinsalltag gerecht zu werden.

Die Verantwortlichen versprechen sich von der neuen Personalie eine weitere Professionalisierung der Vereinsarbeit. Insbesondere die enge Zusammenarbeit zwischen Förderverein und Hauptverein soll durch die Koordinatorenrolle gestärkt werden.