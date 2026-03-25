Alexander Willam: „Wir haben es in der eigenen Hand"

SSC Südwest Spieler Alexander Willam – Foto: Privat

FuPa Berlin präsentiert den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐Alexander Willam vom Berlin-Ligisten SSC Südwest ist unser Spieler der Woche

Konstant, zweikampfstark und mit beeindruckender Präsenz in der Defensive: Alexander Willam gehört aktuell zu den auffälligsten Abwehrspielern der Berlin-Liga. Seine Leistungen für den SSC Südwest bleiben nicht unbemerkt – bereits zum dritten Mal wurde er in die FuPa „Elf der Woche“ gewählt. Dabei steht der Defensivspezialist erst in seinem ersten Herrenjahr. Im Gespräch mit FuPa Berlin blickt Willam auf besondere Spiele zurück, erklärt seine Verbindung zum Verein und äußert klare Meinungen zur Entwicklung des Berliner Amateurfußballs

Interview mit FuPa Berlin

FuPa: Kannst du dich noch an dein bestes oder wichtigstes Spiel erinnern?

Alexander Willam:

Das U17 Berliner Pokalfinale gegen Hertha BSC. Mir ist aber noch ein anderes Spiel besonders in Erinnerung geblieben: das Turnierfinale des Volksbank-Cups. Wir durften im Olympiastadion quasi als „Pre-Act“ vor Hertha BSC spielen – das war ein absolutes Highlight.

FuPa: Bleibt ihr in der Berlin-Liga und warum?

Willam:

Glücklicherweise haben wir es selbst in der Hand. Wenn es so weitergeht wie in den letzten Spielen, dann bleiben wir definitiv drin.

FuPa: Warum spielst du beim SSC Südwest?

Willam:

Das hat sich durch Philipp Olsowski ergeben, den ich noch aus meiner Zeit bei Hertha 03 kannte. Ich bin zum Probetraining gegangen – und es hat direkt gepasst.

FuPa: Hattest du schon höherklassige Angebote?

Willam:

Da es – auch wenn mein Alter etwas anderes vermuten lässt – mein erstes Herrenjahr ist, gab es bisher noch keine.

FuPa: Welcher Verein außer Hertha, Union und Südwest würde dich reizen?

Willam:

Ich habe aktuell keine Präferenz. Ich bin einfach froh, wieder fit zu sein und auf gutem Niveau Fußball spielen zu können.

FuPa: Welcher Stürmer hat euch am meisten Probleme bereitet?

Willam:

Ganz klar: Gian-Luca Blume. Ich habe im Training regelmäßig das Vergnügen, gegen seine 2,03 Meter in Kopfballduelle zu gehen – das wünsche ich wirklich niemandem.

FuPa: Die FuWo wurde eingestellt – welche Medien erreichen euch noch?

Willam:

Eigentlich nur noch FuPa.

FuPa: Was würdest du im Berliner Fußball verändern?

Willam:

Weniger stumpfe Kunstrasenplätze, mehr echte Rasenplätze.

Und definitiv eine bessere Kommunikation bei Spielansetzungen – das hat in der Winterpause echt genervt.

FuPa: Warum hast du bei Hertha 03 nicht weitergemacht?

Willam:

Ich musste leider aus gesundheitlichen Gründen unfreiwillig aufhören.

Wer ist Alexander Willam