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Vereinsnachrichten
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Alexander Thoma kehrt zur SG Prechtal/Oberprechtal zurück
von Timo Hildbrand · Heute, 09:57 Uhr · 0 Leser
von links: Timo Hildbrand (Vorstand), Alexander Thoma, Sebastian Klausmann (Sportlicher Leiter) – Foto: Verein
Die SG Prechtal/Oberprechtal kann nach Jonas Ohnemus mit Alexander Thoma einen weiteren Rückkehrer für die anstehende Landesligasaison präsentieren.
Mit Alex standen wir bereits seit mehreren Jahren im Austausch. Umso mehr freut es uns, dass der Wechsel nun zustande gekommen ist. Alex begann seine fußballerische Laufbahn in unserer Jugendabteilung, bevor er den Sprung in die Jugend des Bahlinger SC wagte und dort eine Ausbildung auf hohem Niveau genoss. Nach drei Jahren bei den SF Elzach-Yach kehrt Alex nun zur SG zurück. Seine bevorzugte Position ist die des Außenverteidigers.