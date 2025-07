Alexander Sturm übernimmt das Teammanagement für Beiertheims Erste

Alexander „Sturmi“ Sturm über nimmt das Teammanagement und wird an der Seite von Fernando Laya Co-Trainer für Beiertheims erste Mannschaft. Sturmi spielte in der Vergangenheit beim SVK Beiertheim, beim SC Bulach und beim TSV Palmbach bevor es in der Vorsaison wieder zum SVK zog.

Er musste seine aktive Laufbahn als Spieler in der letzten Saison aufgrund einer schwereren Verletzung beenden und bleibt dem Fußball und dem SVK Beiertheim nun in neuer Funktion erhalten.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit !