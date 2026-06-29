Alexander Staff auf Leihbasis zum FCS 1.FC Saarbrücken: Stürmer kommt von Eintracht Frankfurt von Horst Fried · Heute, 09:09 Uhr · 0 Leser

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Der 1. FC Saarbrücken hat Alexander Staff verpflichtet. Der Stürmer aus dem Nachwuchsleistungszentrum von Eintracht Frankfurt wird für die kommende Saison von den Hessen ausgeliehen und verstärkt künftig die Offensive der Blau-Schwarzen. Alexander Staff zählt zu den interessantesten Nachwuchsspielern seines Jahrgangs in Deutschland. Der U19-Nationalspieler wurde 2025 mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet und setzte sich dabei unter anderem gegen Bayern-Top-Talent und dem deutschen Nationalspieler Lennart Karl durch (Fritz-Walter-Medaille in Silber).

Auch auf Vereinsebene machte der Angreifer zuletzt auf sich aufmerksam. In der U19-Nachwuchsliga erzielte Staff für Eintracht Frankfurt in der Saison 2025/26 acht Tore und bereitete vier weitere Treffer in zwölf Spielen vor. Zudem überzeugte er auf internationaler Bühne in der UEFA Youth League mit fünf Toren und zwei Assists in sieben Einsätzen. Seine Entwicklung blieb auch im Profibereich nicht unbemerkt. Im Champions-League-Spiel von Eintracht Frankfurt bei Qarabağ feierte Staff sein Profidebüt und kam in der Schlussphase der Partie erstmals in der Königsklasse zum Einsatz.