Alexander Staff auf Leihbasis zum FCS

Der 1. FC Saarbrücken hat Alexander Staff verpflichtet. Der Stürmer aus dem Nachwuchsleistungszentrum von Eintracht Frankfurt wird für die kommende Saison von den Hessen ausgeliehen und verstärkt künftig die Offensive der Blau-Schwarzen.
Alexander Staff zählt zu den interessantesten Nachwuchsspielern seines Jahrgangs in Deutschland. Der U19-Nationalspieler wurde 2025 mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet und setzte sich dabei unter anderem gegen Bayern-Top-Talent und dem deutschen Nationalspieler Lennart Karl durch (Fritz-Walter-Medaille in Silber).
Auch auf Vereinsebene machte der Angreifer zuletzt auf sich aufmerksam. In der U19-Nachwuchsliga erzielte Staff für Eintracht Frankfurt in der Saison 2025/26 acht Tore und bereitete vier weitere Treffer in zwölf Spielen vor. Zudem überzeugte er auf internationaler Bühne in der UEFA Youth League mit fünf Toren und zwei Assists in sieben Einsätzen.
Seine Entwicklung blieb auch im Profibereich nicht unbemerkt. Im Champions-League-Spiel von Eintracht Frankfurt bei Qarabağ feierte Staff sein Profidebüt und kam in der Schlussphase der Partie erstmals in der Königsklasse zum Einsatz.
Mit seiner Dynamik, seinem Torriecher und seinem Entwicklungspotenzial soll der Angreifer künftig weitere Schritte im Profifußball gehen und sich beim FCS auf hohem Niveau beweisen.
Sportvorstand Markus Thiele sagt:
„Eine gute Ergänzung für unseren Sturm, solch einen Spielertypen haben wir dort noch nicht. Er hat super Dynamik, ist laufstark – und an seinem Marktwert sieht man, was für ein Potenzial in ihm steckt. Alex soll sich bei uns weiterentwickeln.“
Alexander Staff zu seiner Leihe:
„Für mich ist der Wechsel nach Saarbrücken der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt. Ich möchte mich im Profifußball beweisen, Spielpraxis sammeln und mich als Spieler weiterentwickeln. Hier bekomme ich die Möglichkeit, mich auf hohem Niveau zu messen und wichtige Erfahrungen zu sammeln. Diese Chance möchte ich nutzen.“