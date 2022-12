Alexander Schuler wechselt zurück zum FC Löffingen Mittelfeldspieler kommt von der DJK Donaueschingen +++ Noch keine Trainerlösung in Hinterzarten und Löffingen

Sehr überraschend kam der Abschied von Nurhan Ardiclik beim Bezirksliga-Aufsteiger SV Hinterzarten. Nach einem tollen Saisonstart hatte sich der Liganeuling im gesicherten Mittelfeld eingefunden − der Abschied von Ardiclik hatte also mit dem sportlichen Abschneiden nichts zu tun. Axel Winterhalter, Vorstand des Bezirksligisten, konnte auf BZ-Nachfrage noch keine neue Wasserstandsmeldung bekanntgeben. „Es gibt nichts zu vermelden“, sagte Winterhalter.

„Aufgrund von Corona-Fällen der Verantwortlichen und weiterer Faktoren haben wir unsere angesetzte Sitzung mehrfach verschieben müssen. Wir wollen nun Anfang Januar zu einer Lösung kommen“, so Markus Übele aus dem Vorstand der SG Schluchsee/Feldberg. Der Tabellenletzte der Kreisliga A, Staffel II, steht seit Mitte November ohne Trainer da, nachdem der bisherige Übungsleiter Norbert Lewke seinen Rücktritt erklärt hatte.

Mit reichlich Hausaufgaben verabschiedeten sich die Fußball-Bezirksligisten FC Löffingen und SV Hinterzarten sowie der A-Kreisligist SG Schluchsee/Feldberg in die Winterpause. Auch kurz vor dem Jahreswechsel steht das Trio aus dem Hochschwarzwald noch ohne Trainer da. Zwar zeichnet sich bei allen drei Mannschaften eine Lösung ab – spruchreif ist aber jeweils noch nichts.



Was die Trainerfrage angeht, herrscht auch beim FC Löffingen noch keine Klarheit. Beim langjährigen Landesligisten geht es in der zweiten Saisonhälfte darum, denn zweiten Abstieg in Folge zu verhindern. Für dieses große Ziel wollen die Löffinger alle Kräfte bündeln. „Wir haben eine klare Wunschlösung und arbeiten daran, diese zu realisieren“, sagte der Löffinger Sportchef Benjamin Gaudig.



Im Lauf der Hinrunde hatten es die Löffinger gleich mit mehreren Trainern versucht, was viel damit zu tun hatte, dass es ihnen nach dem Abschied von Jörg Klausmann nicht gelungen war, frühzeitig eine dauerhafte Lösung zu installieren. Dies soll nun gefunden werden, um die gute Fußballadresse im Hochschwarzwald, den FC Löffingen, wieder zu stabilisieren.

Dabei helfen soll auch ein alter Bekannter. Von der DJK Donaueschingen kehrt Alexander Schuler zurück nach Löffingen. Schuler, der über Jahre Stammspieler beim FCL in der Landesliga war, spielte zuletzt für zweieinhalb Jahre bei der DJK Donaueschingen in der Verbands- und Landesliga. „Wir freuen uns sehr über seine Rückkehr. Das ist sicher bisher unsere wichtigste Meldung im Winter“, sagte Gauding über den Mittelfeldspieler.