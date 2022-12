Alexander Schneider: Steile Karriere in Österreich Der Düsseldorfer Alexander Schneider sorgt als Sportdirektor des Bundesligisten Austria Lustenau für Furore.

Vor diesem Hintergrund muss es auf den ersten Blick auch nicht verwundern, dass der heute 29-Jährige den Sprung in den Profifußball geschafft hat. Allerdings – und das macht die Sache dann doch so bemerkenswert – hat Schneider die eigenen Fußballschuhe längst ausgezogen. Stattdessen sorgt er als Sportdirektor beim österreichischen Bundesligisten Austria Lustenau für Furore. Dass es ihn dochnoch einmal auf die große Fußballbühne verschlagen würde, daran hatte Schneider selbst zum Ende seines Studiums „gar keinen Gedanken verschwendet.“ Seine Spielerkarriere hatte er nach seinem letzten A-Jugendjahr bei der Fortuna beendet. Schneider orientierte sich um und studierte zunächst Betriebswirtschaft, später „Banking & Finance“ an der Universität St. Gallen in der Schweiz. „Das ganze Studium und alle Praktika waren auf einen Einstieg in das Bankenwesen ausgelegt“, erinnert sich der aufstrebende Funktionär zurück. Den Weg zurück in den Fußball ebnete Schneider letztlich der „Sports Business Club“, den ein befreundeter Kommilitone an der Universität St. Gallen gegründet hatte.

Gemeinsam initiierten beide einen Austausch von Studenten aus aller Welt mit führenden Persönlichkeiten aus den Bereichen Sport und Wirtschaft. Just während dieser Konferenz lernte Alexander Schneider auch einen gewissen Ahmet Schaefer kennen. Der Schweizer Unternehmer hält über seine Firma „Core Sports Capital“ Anteile am französischen Erstligisten Clermont Foot 63 sowie an Austria Lustenau. Schaefer überzeugte den damals erst 26 Jahre alten Absolventen vom Einstieg in sein Unternehmen. „Das Gesamtprojekt mit Clermont und Lustenau und die damit verbundene Verantwortung haben mich einfach gereizt.“ Er, der als Junge gerne am Computer „Fußball Manager“ gespielt hat und sich später beim VfL Wolfsburg noch im Bereich „Fußballmanagement“ weitergebildet hat, zog plötzlich selbst die Strippen. Und Schneider fand sich schnell zurecht. Auch wenn sich manche Verhandlung „in Realität komplizierter als beim Managerspiel“ erwies, stellte sich der Erfolg rasch ein. Den Traditionsverein Austria Lustenau führte Schneider schon in der zweiten Saison nach über 20 Jahren Zweitklassigkeit auch mit zum Teil unpopulären Maßnahmen zurück in die Bundesliga. Längst hat sich der anfangs noch belächelte Jung-Manager ein Standing erarbeitet. „Letztlich muss die Qualität der abgelieferten Arbeit stimmen. Denn das Alter alleine bringt im Fußball keine Punkte“, erklärt Schneider.