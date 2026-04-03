Alexander Romme neuer Spielertrainer des SV Heimbach

Alexander Romme mit Team – Foto: Til Kölblin

Mit der Neubesetzung der Position des Spielertrainers kann die sportliche Leitung des SV Heimbach erfolgreich einen großen Schritt in die richtige Richtung vermelden. Gemeinsam mit dem bisherigen Trainer Patrick Limberger wird Alexander Romme die Mannschaft in der kommenden Saison verantworten und beim Projekt Neustart auf dem Platz mit seiner Erfahrung und Qualität vorangehen.

Bei den Gesprächen mit der neu formierten sportlichen Leitung war sehr bald die gemeinsame Begeisterung für den geplanten Neustart zu spüren. Alexander Romme zeigte sich hierbei klar und sehr aufgeräumt und wusste mit seiner ehrgeizigen und authentischen Art zu überzeugen. Er kommt hierbei mit der Empfehlung aus höherklassigen Engagements als Spieler und Trainer in der Ortenau zum SVH.

Oliver Kölblin und seine Mitstreiter Fabian Kunkler, Mario Rombach und Moritz Kanzler freuen sich auf die gemeinsame Aufgabe mit dem neuformierten Trainerteam Romme/Limberger.