Alexander Nipp beendet seine Karriere als Leistungsschiedsrichter Nipp leitete bis heute 1187 Spiele.

Für Verbandsliga-Schiedsrichter Alexander Nipp vom SV Unter/Oberschmeien gab es beim Landesligaderby des VfB Bösingen gegen BSV 07 Schwenningen eine ganz besondere Überraschung. Auf Grund dessen, dass Nipp nach der laufenden Saison seine Karriere als Leistungsschiedsrichter in der Verbandsliga und Landesliga beendet, machte sich eine Gruppe auf den Weg nach Bösingen. Die Gruppe bestand aus ehemaligen Weggefährten und Assistenten, die Nipp häufig in seinen Spielen unterstützten. Vor Spielbeginn betrat die Gruppe den Platz und überreichte Nipp eine Kleinigkeit ehe nach Spielende die offizielle Verabschiedung im Sportheim des VfB Bösingen durch Philipp Herbst, Beisitzer Verbandsschiedsrichterausschuss, erfolgte. Herbst lies in seiner Rede die Karriere von Alexander Nipp Revue passieren.

2004 bestand der damals 14-Jährige Nipp die Prüfung des Neulingskurs. Mit seinem Pate Herbert Franke, der ihn in seiner Anfangszeit häufig begleitete, leitete Nipp mit 17 sein erstes Bezirksligaspiel und Franke erinnert sich an die ersten Spiele zurück: "Am Anfang der Karriere musste ich Alex hin und wieder in den Arsch treten, denn manchmal war er etwas faul." Zusammen sahen sie viele Sportplätze in der Umgebung und Franke war bei jedem Beobachtungsspiel in der Bezirksliga des jungen Nipp mit dabei.

Zu dieser Zeit war Franke selbst Beobachter und konnte Nipp aus diversen Lehrgängen erzählen, auf was die einzelnen Beobachter genauer hinschauen. So bekam Nipp wertvolle Tipps mit in die Spiele und stieg im Jahr 2011 in die Landesliga auf. "Nachdem Aufstieg hatte Alex Assistenten dabei und dann brauchte er mich nicht mehr. Bis dorthin waren es tolle Ausflüge und die Zeit hat mir viel Spaß gemacht", sagt Franke. In der Landesliga scheiterte Nipp mehrmals denkbar knapp am Aufstieg in die Verbandsliga.