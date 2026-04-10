Alexander Niedermayer übernimmt den ASV Glonn nach Trennung von Fotiadis

Der Tabellenschlusslicht braucht sechs Punkte in acht Spielen. Der 34-Jährige setzt auf Energie statt große Veränderungen beim ASV.

Den Rasenplatz an der Wiesmühlstraße hat der Stütz- und Bewegungsapparat von Alexander Niedermayer topografisch bis ins kleinste Mäuseloch abgespeichert. Und jenseits der Spielfeldmarkierung, oben im Vereinsheim, erkennt der 34-Jährige so ziemlich jedes Mienenspiel. Als gebürtiger Glonner hat er mit sechs Jahren angefangen, für den ASV zu kicken, und seither keine anderen Trikotfarben als Blau und Weiß getragen. Von bestimmten Auswärtskollektionen mal abgesehen.

„Ich habe also einen groben Überblick über die internen Gedankengänge“, sagt Niedermayer, bevor er am Sonntag sinnbildlich den einzigen Fleck Stadionrasen betritt, den er in 28 Jahren nicht erkundet hat: die Coachingzone. „Unter zwei Trainern war ich zwar schon Co-Trainer, aber das ist jetzt meine erste richtige Trainerstation.“ Die Umstände für sein Debüt hätte sich Niedermayer gern entspannter vorgestellt.

Nach nur einem Sieg und sechs Zählern auf dem Konto des Tabellenletzten haben die Glonner und Übungsleiter Kosta Fotiadis vergangenes Wochenende, wie berichtet, die Zusammenarbeit beendet. Der spielende (aber noch verletzte) Co-Trainer Tobias Stefer ist freilich geblieben. Doch die Führungsrolle der Rettungsmission, in den verbleibenden acht Spielen zumindest die sechs Punkte auf den Relegationsrang aufzuholen, nimmt nun „Xander“ Niedermayer ein.

„In sieben Wochen wird es schwer, sich als Trainer komplett zu verwirklichen“, weiß der ASV-Feuerwehrmann und sporadische Trainingsgast aus eigener Beobachtung, um die brenzlige Ausgangslage. Daher gelte nicht nur für das Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den Putzbrunner SV: „Kleine Sachen verändern und viel über Energie und Aufbruchstimmung lösen!“