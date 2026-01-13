Alexander Mrowczynski, der Dauerbrenner beim SV Dornach im Interview

Der Innenverteidiger spricht über die wechselhafte Landesliga-Saison. Die Abwehr des SV Dornach kassierte bereits 42 Gegentore.

Die Fußballer des SV Dornach spielen aktuell ihre erste Landesliga-Saison. Im Merkur-Interview spricht Innenverteidiger und Dauerbrenner Alexander Mrowczynski über seine bisherigen Eindrücke und den Kampf gegen den drohenden Abstieg.

Herr Mrowczynski, Sie sind schon eine ganze Weile dabei – was hat sich im Amateurfußball getan, was hat sich in Ihren Augen verändert?Wenn ich mir das so anschaue, muss ich sagen, die Prioritäten haben sich ein bisschen verschoben. Für mich war es schon immer undenkbar, im Sommer während der Saisonvorbereitung in Urlaub zu fahren, jetzt ist es gang und gäbe. Das ist nicht negativ gemeint – man achtet eben mehr auf sich und schaut genau hin, wo die eigenen Präferenzen sind.Sind Sie schon immer als Verteidiger aufgelaufen?Nein, eigentlich bin ich gelernter Stürmer. Bis zur D-Jugend habe ich Angriff gespielt, dann bin auf die Zehn zurückgezogen worden, im Herrenbereich bin ich auf der Sechs eingesetzt worden, und die letzten Jahre bin ich in erster Linie Innenverteidiger.Das hat aber nichts mit dem fortschreitenden Alter zu tun, oder?Man könnte sagen, mit dem Älterwerden geht man auf dem Spielfeld immer weiter zurück. Aber vielleicht war ich auch einfach nicht der beste Stürmer. (lacht)Sie sind 34 Jahre alt – haben Sie schon einmal ans Aufhören gedacht, könnte das Ihre letzte Saison als Aktiver sein?Ich habe da schon ein paar Mal drüber nachgedacht, aber solange es mir noch solchen Spaß macht und der Körper mitspielt, ist alles gut. Aber das hängt ja auch mit den Faktoren Arbeit und Familie zusammen.Verständlich, Sie sind in diesem Jahr Vater geworden, Ihre Tochter ist acht Monate alt. Mit ihr wollen Sie sicher auch viel Zeit verbringen.Natürlich, das ist keine Entscheidung, die ich allein treffe. Das hat sich auch verändert im Vergleich zu damals. (lacht)

Alexander Mrowczynski

Von größeren Verletzungen sind Sie bisher verschont geblieben?In der Hinsicht hatte ich bisher großes Glück, bis auf die üblichen Wehwehchen ist nichts Schlimmeres passiert.Im Sommer haben Sie sich entschieden, zum SV Dornach zurückzukehren. Wie war der Wiedereinstieg nach all den Jahren?

Alexander Mrowczynski

Es waren immer noch viele Spieler da, die ich von damals kannte, wie zum Beispiel Felix Partenfelder oder auch René Reiter und Jakob Krütten, die beim Wechsel meine Hauptansprechpartner waren. Das hat’s mir leicht gemacht. Und ich bin mit meinen 34 Jahren auch keiner, der sich hinstellt und sagt „So, Freunde, jetzt geht’s um mich“. Ich habe eher darüber nachgedacht, wie es weitergeht, wenn ich aufhöre. Oder darüber, auf welche Weise ich mich einbringen kann.Für Sie ist es bereits Ihre fünfte Landesliga-Saison. Wie geht es Ihnen mit der bisherigen Spielzeit so?Ich muss zugeben, die Vorbereitung fand ich nicht ganz so gut, aber wir waren zum ersten Spiel (2:1-Heimsieg gegen den FC Schwabing, d. Red.) voll da. Die Aufstiegseuphorie war anfangs spürbar und hat geholfen, dann kamen die ersten Verletzungen, es haben uns ein paar Urlaube wehgetan – und der weitere Saisonverlauf war dann eher wechselhaft.Warum hat die Mannschaft ihre Leistung nicht über einen längeren Zeitraum abrufen können?Meiner Meinung steckt noch mehr in uns, in der Mannschaft passt es. Wenn wir entsprechend auftreten, im Team die Abläufe wieder so hinbekommen, dann mache ich mir um den Klassenerhalt keine Sorgen.Sie sind mit 22 Einsätzen bis dato der Dauerbrenner in der Mannschaft, gerade in der Abwehr gab es personell viele Veränderungen. In der Aufstiegssaison hat das Team gerade einmal 20 Tore kassiert, bis dato sind es bereits deren 42? Braucht es da mehr Kontinuität?Wenn die Abwehr eingespielt und sattelfest ist, dann merkst du das. Wenn du gefühlt jede Woche einen anderen Außenverteidiger hast, wird’s eben schwierig.Ziel ist es, auf jeden Fall die Relegation zu vermeiden. Was muss passieren, damit das gelingt?Die Runde war lang und anstrengend bis zur Winterpause, und es haben sich gerade zuletzt immer wieder Unkonzentriertheiten eingeschlichen. In der Winterpause müssen wir an den Abläufen, an der Abstimmung arbeiten, damit wir eingespielter sind und wieder mehr zusammenwachsen. Offensiv wäre es schön, hin und wieder mal eine bessere Chancenverwertung hinbekommen.

Alexander Mrowczynski

Sie haben ja auch schon erste Erfahrungen als Trainer gesammelt – wäre das etwas für später?Ich finde es mittlerweile auch sehr interessant, wie sich das Spiel von jungen Leuten verändert, wie sie besser werden, was sie dafür tun. Ich analysiere gerne, und der Trainerjob macht mir viel Spaß.Ist das Toto-Pokal-Tor beim 1:5 gegen den TSV 1860 im August 2018 noch immer das schönste Ihrer bisherigen Laufbahn?Ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall das Tor, das ich am meisten im Hinterkopf behalte oder auf das ich immer noch angesprochen werde.Selbst heute noch?Es werden tatsächlich noch Witze darüber gerissen, und irgendein Freund oder Bekannter zieht dann das Video von damals raus. (guv)