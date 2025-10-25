Alexander Lipinski sichert dem KFC Uerdingen drei Punkte

Das nominelle Spitzenspiel der Oberliga Niederrhein stieg zwischen dem VfB Hilden und dem KFC Uerdingen. Bei strömendem Regen und viel Wind sahen die Zuschauer alles andere als einen Leckerbissen. Zwingende Torchancen waren an einer Hand abzuzählen, sodass letztlich ein Strafstoß die Entscheidung brachte.
Bei strömendem Regen entwickelte sich über weite Strecken ein Duell auf Augenhöhe, in dem der Feldvorteil immer wieder wechselte, zwingende Torchancen aber weitestgehend Mangelware blieben. Yassin Benktib verbuchte in der Anfangsphase die erste Gelegenheit für den KFC, als der Ball nach einer Ecke zu ihm fand. Mit der Hacke bugsierte er das Spielgerät aber über den Querbalken (7.). in der Folge rissen die Hildener immer mehr das Spielgeschehen an sich. Besonders Mohamed Cisse sorgte immer wieder für Gefahr. Eine flache Hereingabe leitete dann die beste Möglichkeit für den VfB ein. In der Mitte traf Etienne Feese zwar den Ball, verfehlte das von Jonas Holzum gehütete Tor aber um Haaresbreite (25.).
Auf dem nassen Kunstrasen war der Ball extrem schnell, sodass das durchaus ein Mittel war, um im letzten Drittel die Defensive zu überspielen. Alexander Lipinski wusste das mehrfach zu nutzen, da in der Mitte dann aber kein Mitspieler postiert war, verstrichen gleich mehrere gute Chancen ungenutzt. Kurz vor der Pause drückte Hilden auf die Führung, doch die KFC-Defensive hielt dem Stand. Torlos verabschiedeten sich die Teams somit in die Halbzeit.
Nach dem Seitenwechsel übernahm Uerdingen immer mehr die Kontrolle, doch die zündende Idee hatte die Elf von Julian Stöhr nicht. Es wirkte insgesamt sehr statisch und berechenbar, wodurch Hilden nie wirklich in Bedrängnis geriet. So musste letztlich ein Strafstoß herhalten, um den Zuschauern einen Torschrei zu entlocken. Adam Tolba drang mit viel Tempo in den Hildener Strafraum ein, wo er nur mit einem Foul gestoppt werden konnte. Den fällig Elfmeter versenkte Lipinski sicher zum nicht gänzlich unverdienten 1:0 (80.).
Zumindest bis zum Sonntag klettert der KFC auf den zweiten Tabellenplatz. In der kommenden Woche kommt es dann zum Topspiel zwischen Uerdingen und Tabellenführer Ratingen 04/19 - selbstverständlich live bei FuPa Niederrhein. Der VfB rangiert im grauen Mittelfeld des Klassements.