Alexander Lipinski sichert dem KFC drei Punkte. – Foto: Markus Becker

Alexander Lipinski sichert dem KFC Uerdingen drei Punkte Ein schwaches Oberliga-Spiel gewinnt der KFC Uerdingen dank eines verwandelten Strafstoßes beim VfB Hilden mit 1:0. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein KFC Uerdingen VfB Hilden

Das nominelle Spitzenspiel der Oberliga Niederrhein stieg zwischen dem VfB Hilden und dem KFC Uerdingen. Bei strömendem Regen und viel Wind sahen die Zuschauer alles andere als einen Leckerbissen. Zwingende Torchancen waren an einer Hand abzuzählen, sodass letztlich ein Strafstoß die Entscheidung brachte.

Heute, 15:00 Uhr VfB 03 Hilden VfB Hilden KFC Uerdingen KFC Uerdingen 0 1 Abpfiff + Video Bei strömendem Regen entwickelte sich über weite Strecken ein Duell auf Augenhöhe, in dem der Feldvorteil immer wieder wechselte, zwingende Torchancen aber weitestgehend Mangelware blieben. Yassin Benktib verbuchte in der Anfangsphase die erste Gelegenheit für den KFC, als der Ball nach einer Ecke zu ihm fand. Mit der Hacke bugsierte er das Spielgerät aber über den Querbalken (7.). in der Folge rissen die Hildener immer mehr das Spielgeschehen an sich. Besonders Mohamed Cisse sorgte immer wieder für Gefahr. Eine flache Hereingabe leitete dann die beste Möglichkeit für den VfB ein. In der Mitte traf Etienne Feese zwar den Ball, verfehlte das von Jonas Holzum gehütete Tor aber um Haaresbreite (25.).

Auf dem nassen Kunstrasen war der Ball extrem schnell, sodass das durchaus ein Mittel war, um im letzten Drittel die Defensive zu überspielen. Alexander Lipinski wusste das mehrfach zu nutzen, da in der Mitte dann aber kein Mitspieler postiert war, verstrichen gleich mehrere gute Chancen ungenutzt. Kurz vor der Pause drückte Hilden auf die Führung, doch die KFC-Defensive hielt dem Stand. Torlos verabschiedeten sich die Teams somit in die Halbzeit. Lipinski wird zum Matchwinner