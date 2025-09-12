Alexander Lipinski fällt dem KFC Uerdingen gegen St. Tönis aus

Nicht weniger als miserabel ist die Bilanz des KFC Uerdingen gegen den SC St. Tönis. Von vier Aufeinandertreffen gewann St. Tönis drei Mal, mit einer Punkteteilung. Vom damaligen Personal bleibt dem KFC inzwischen aber nicht mehr sonderlich übrig. Alexander Lipinski war jemand, der damals wie heute im Kader stand, sich aber für eine persönliche Revanche bis zum Rückspiel gedulden muss.

Der Vizekapitän klagte nämlich schon vor dem Pokalduell gegen den SV Biemenhorst (3:0) über leichte muskuläre Probleme. Nach einem unglücklichen Sturz soll er sich auch noch eine Schultereckgelenkssprengung ersten Grades zugezogen haben. Da er zusätzlich leicht erkältet ist, wäre ein Einsatz in Summe zu gefährlich. Wenn man die Worte von Trainer Julian Stöhr aber richtig deutet, dann dürfte Lipinski schon wieder für das darauffolgende Heimspiel gegen den ETB SW Essen (20. September) in Frage kommen. Ebenfalls ausfallen wird Mittefeldmotor Nedzhib Hadzha, dessen Cut nach einem Kopfballduell genäht werden musste. Bei ihm rechnet Stöhr von einer Ausfallzeit von rund zehn Tagen. Im Gegenzug stoßen die zuletzt angeschlagenen Anthony Oscansindas und Maximilian Dimitrijevski wieder zum Kader.

Mit dem vorhandenen Personal will Stöhr nun nach einigen wackligen Auftritten zu Beginn endlich ins Rollen kommen: "Wir haben jetzt keine Zeit zu verschnaufen, wir müssen Punkte sammeln, um den Anschluss nicht zu verlieren."

Nach Stöhr schlägt derzeit Mentalität die Qualität

Nach oben und unten sind die Wege in der Tabelle noch nicht sonderlich weit. Auch, weil in dieser Saison das Feld in der Oberliga noch einmal ein Stück weiter beisammen scheint, wie es auch Stöhr sieht: "Ich habe den Jungs am Montag neun Ergebnisse gezeigt, wo nie der Favorit gewonnen hat. Ob es das 0:0 vom ETB gegen Jüchen war, unser 1:4 gegen Büderich, oder die Niederlage von St. Tönis gegen Dingden", berichtet er. "Das heißt: Es schlägt oftmals die Mentalität die Qualität. Das müssen wir in den Kopf auch reinkriegen."

Denn auch in St. Tönis läuft noch nicht alles wie vielleicht erhofft. Nach Platz vier aus dem Vorjahr, kam das Team von Bekim Kastrati ebenfalls eher stolpernd aus den Startblöcken: "Sie hinken auch mit vier Punkten den Ansprüchen hinterher. Deswegen ist es ein sehr wichtiges Spiel, um zu zeigen in welche Richtung es geht", sagt Stöhr bereits voraus.

Besonders im eng gestaffelten Tableau wäre mit nur drei Punkten ein großer Schritt nach vorne möglich, der Vorteil einer so ausgeglichenen Liga.