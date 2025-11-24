Alexander Kues beendet seine Zeit beim SV Bruchhausen-Vilsen im Winter

Der Landesliga-Aufsteiger SV Bruchhausen-Vilsen befindet sich im Kampf um den Klassenerhalt und setzt alles daran, die Klasse zu halten. Dabei nicht mehr mitwirken wird Alexander Kues. Wie der Verein auf Instagram mitteilte, verlässt der Defensivspieler den Club im Winter nach 20 Jahren im lila-weißen Trikot.

Kues spielt seit 2005 ununterbrochen für den SVBV und war in mehreren Aufstiegsteams vertreten. Dazu zählen der Sprung der A-Jugend in die Bezirksliga 2016, der Aufstieg der zweiten Herren in die 1. Kreisklasse 2018 sowie die Erfolge der ersten Herren mit den Aufstiegen in die Bezirksliga 2020 und in diesem Jahr in die Landesliga. Seit Beginn der Datenerfassung des Vereins im Jahr 2020 absolvierte er 66 Pflichtspiele und erzielte sechs Tore.

In der laufenden Saison kam Kues in der Landesliga noch zu keinem Einsatz und spielte stattdessen in der zweiten Mannschaft in der Kreisliga. Nach FuPa-Informationen wird er sich dem FC Sulingen anschließen.