Frankfurt. Alexander Konjevic ist nicht mehr Trainer beim SV Zeilsheim. Der 43-Jährige hat sein Amt als Coach am Dienstag beim Verbandsligisten niedergelegt. Das bestätigte Zeilsheims Vorsitzender Peter Strauch auf Nachfrage unserer Redaktion.

"Wir haben am Dienstag zusammengesessen und dann hat Alex gesagt, dass es für die Mannschaft wohl am besten ist, wenn er die Reißleine zieht. Der sportliche Erfolg ist zuletzt ausgeblieben, das hat sicher auch an ihm genagt und war für ihn unbefriedigend. Nun hat er den Weg freigemacht für Neues", sagt Peter Strauch.

Konjevic hatte beim SV Zeilsheim im Sommer der Vorsaison übernommen und ein neu zusammengestelltes Team auf Anhieb als Tabellenführer der Verbandsliga etabliert. Bei zwischenzeitlich elf Punkten Vorsprung deutete alles auf die Meisterschaft hin, ehe die Zeilsheimer den sicher geglaubten Titel auf der Zielgeraden der Vorsaison noch dramatisch verspielten und am Ende "nur" Vierter wurden. In dieser Saison setzte sich der Negativtrend fort, aus den ersten zehn Saisonspielen hat Zeilsheim nur zehn Punkte geholt, steckt im unteren Mittelfeld der Tabelle fest und hat die vorderen Plätze bereits aus den Augen verloren.

Robert Schick übernimmt als Interimstrainer

Als Interimstrainer übernimmt beim SV Ex-Profi Robert Schick. Der 32-Jährige war bereits seit vergangener Woche als Co-Trainer im Amt, nachdem sich der Verein von Benjamin Apidopoulos getrennt hatte (wir berichteten). Neuer Co-Trainer ist nun der 2. Vorsitzende Viktor Wagner, weiter im Staff bleibt Torwarttrainer Josip Galic.

Gemeinsam mit dem sportlichen Leiter Sadik Can wird sich Strauch nun auf Trainersuche begeben. Gesucht werde "die eierlegende Wollmilchsau", wie Strauch definiert. "Jemand, der menschlich passt, etwas von Fußball versteht, das Umfeld hier kennenlernen möchte und hungrig auf die Aufgabe ist."

Fr., 03.10.2025, 15:30 Uhr SV Zeilsheim SV Zeilsheim TuS Dietkirchen Dietkirchen 15:30 PUSH

Bis ein Trainer gefunden ist, bleibt im Lager der Zeilsheimer die Hoffnung, dass die Mannschaft endlich den Schalter umlegen kann. "Jetzt bekommt jeder im Kader wieder die Chance, sich neu zu beweisen", hofft Strauch nun auf den Turnaround im kommenden Ligaspiel gegen den TuS Dietkirchen am Freitag (15.30 Uhr). An diesem Mittwochabend ist Zeilsheim außerdem im Kreispokal beim B-Ligisten SV Fischbach gefordert, wird dort aber nach Aussage von Peter Strauch "eine verstärkte Zweite" aufbieten.