Alexander Huhn zieht es zum FC Worpswede Abwehrspieler kommt vom FC Verden 04

Für den Kampf um den Aufstieg in die Landesliga kann der FC Worpswede auf einen Neuzugang bauen. Alexander Huhn wechselt vom FC Verden 04 an den Weyerberg.

Der Mittelfeldspieler konnte sich zuletzt beim Landesligisten FC Verden 04 nicht durchsetzen, musste aufgrund einer langwierigen Verletzung allerdings lange Zeit pausieren. In dieser Spielzeit brachte es der 34-Jährige bisher auf zwei Einsätze im Reserveteam des FC.

Huhn stand in der Vergangenheit auch schon für den TSV Ottersberg, dem TB Uphusen und dem Heeslinger SC in der Oberliga auf dem Platz und bringt damit reichlich höherklassige Erfahrungen mit in den Landkreis Osterholz.

Nun sucht Huhn nach einer neuen sportlichen Herausforderung und trägt ab sofort das Trikot des FC Worpswede in der Bezirksliga 3. Die Mannschaft gehört zu den Top-Teams in der Bezirksliga und überwintert aktuell auf dem 1. Tabellenplatz. Damit ist das Team auf einem guten Weg, um den Aufstieg in die Landesliga perfekt zu machen.