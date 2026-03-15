Alexander Hoch und Mike Senft übernehmen SGM Schmeien

Alexander Hoch (rotes Trikot) derzeit als Spieler des FC Krauchenwies übernimmt die SGM Schmeien als Spielertrainer – Foto: Gunter Aipperspach

Zur neuen Saison gibt es bei der Mannschaft der SGM Schmeien/Sigmaringen II/Laiz II eine Veränderung. Der FC Laiz plant zur neue Saison 26/27 eine Partnerschaft mit dem FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies 99. Dies betrifft ebenso die zweite Mannschaft des FC Laiz, welche somit nach acht gemeinsamen Jahren aus der bestehenden Spielgemeinschaft austritt. 2018 stoß die zweite Mannschaft des FC Laiz zur damaligen SGM Schmeien/Sigmaringen II hinzu und belegte in den Folgejahren regelmäßig die Plätze 3 bis 5 in der Kreisliga B. Der erhoffte Aufstieg gelang jedoch nie. Durch den Austritt geht die Spielgemeinschaft erneut in Form der SGM Schmeien/Sigmaringen II zur neuen Saison in der Kreisliga B ins Rennen. Dadurch setzen der SV Sigmaringen und der SV Unter-/ Oberschmeien ihre seit 2016 bestehende Kooperation erneut zu zweit fort.

Auf der Trainerposition gibt es beim B-Ligisten eine Veränderung. Das Trainergespann Bernhard Höfler und Sascha Jany haben dem Verein mitgeteilt, dass sie aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen und ihr Traineramt bei der Spielgemeinschaft niederlegen. "Ich bedanke mich bei Sascha und Bernhard für die letzten zwei Jahre. Sie hatten es vor allem in der ersten Saison nicht leicht und mussten einen Kaderumbruch bewältigen", so Abteilungsleiter Marco De Vito. Die Verantwortlichen konnten daraufhin in Alexander Hoch und Mike Senft ein neues Trainerduo gewinnen. Während Hoch ab Sommer als Spielertrainer die Mannschaft auf dem Platz führen soll, wird Senft die Rolle als Trainer an der Seitenlinie übernehmen. Für den beim FC 07 Albstadt ausgebildeten 31-Jährigen Hoch ist es nach den Stationen SV Sigmaringen und FC Krauchenwies/Hausen/Göggingen in der Bezirksliga eine Rückkehr zum Heimatverein. Nun soll er den Umbruch im Kader der SGM gemeinsam mit dem Ex-Landesligaspieler Mike Senft einleiten. Für den 34-Jährigen ist es nach der SG Weithart/Rulfingen die zweite Trainerstation. Als Spieler wurde er beim SC Pfullendorf ausgebildet und konnte anschließend sein Können in der Bezirksliga beim Heimatverein FV Weithart sowie beim FC Mengen und in der Landesliga beim FC Krauchenwies unter Beweis stellen. Hoch: „Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit mit Mike. Bereits nachdem ersten Telefonat haben wir festgestellt, dass wir auf einer Wellenlänger sind!“ Währenddessen kann De Vito bestätigen, dass die jetzige Mannschaft vollständig ihre Zusage für die kommende Saison gab: "Ich denke, dass wir mit Alex und Mike eine sehr gute Lösung gefunden haben, welche die Mannschaft weiterbringen kann."



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