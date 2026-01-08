Alexander Heinz ab 26/27 nicht mehr Trainer für den VfR Voxtrup

Der VfR Voxtrup und Trainer Alexander Heinz werden im Sommer getrennte Wege gehen. Der Coach wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Nach Angaben des Vereins informierte Heinz die Verantwortlichen bereits vor mehreren Wochen offen über seine Entscheidung, sich künftig neuen Herausforderungen stellen zu wollen. Dabei bezieht er sich auf persönliche Motivationen und handle dabei auch im Sinne der Mannschaft, um neue Impulse zu setzen.. Das gab der Verein auf seiner Homepage bekannt.

Alexander Heinz prägte die sportliche Entwicklung des VfR über mehrere Jahre hinweg maßgeblich. Unter seiner Leitung gelang in der Saison 2021/22 der Klassenerhalt in der Landesliga, auf den der Abstieg 2022/23 folgte. In den darauffolgenden Spielzeiten stabilisierte sich die Mannschaft und schaffte in der Saison 2024/25 den erneuten Aufstieg in die Landesliga. Der 41-Jährige trainierte zuvor jahrelang beim SSC Dodesheide und den Kreisligisten Wissingen. In der laufenden Saison lief es sportlich nicht ganz rosig und man steht mit vier Punkten auf den letzten Tabellenplatz.

Abteilungsleiter Erik Ropken würdigt die Arbeit des Trainers ausdrücklich:

„Alex hat unsere Mannschaft über viele Jahre hervorragend trainiert und sie sportlich sehr gut entwickelt. Darüber hinaus hat er sich immer sehr stark für den Zusammenhalt im Verein engagiert, hat oftmals auch Spiele anderer Mannschaften besucht und hat hier auch immer die Jugendarbeit im Blick gehabt. So hat er in den vergangenen Jahren mutig viele sehr junge Spieler ins Team integriert und sie dort geformt und entwickelt. Er hat in allen Belangen den Verein unterstützt und war auch bei zahlreichen Arbeitseinsätzen aktiv und motiviert mit dabei. Daher bedauern wir seine Entscheidung natürlich sehr, aber wir verstehen und respektieren sie. Er hat uns in den letzten Jahren auf allen Ebenen viel gegeben und sich dabei immer voll mit dem VfR identifiziert. Daher ist er für uns weit mehr als nur der Trainer der ersten Mannschaft.“