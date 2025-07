Alexander Harachasch schließt sich dem FC Holzhausen an

Erfahrung aus der Verbandsliga

In der Spielzeit 2024/2025 stand er achtmal für die TSG Tübingen auf dem Platz. Dabei erzielte er ein Tor. Bereits in der Vorsaison absolvierte Harachasch 16 Einsätze, in denen ihm ebenfalls ein Treffer sowie ein Assist gelangen. Nun folgt der Wechsel zum Ligakonkurrenten FC Holzhausen.

Frühzeitige Integration in den Kader

Harachasch trainiert seit Beginn der Sommervorbereitung mit dem Team des FC Holzhausen. Damit konnte er sich bereits mit den neuen Mitspielern und Abläufen vertraut machen. Die Eingewöhnung in die neue sportliche Umgebung ist damit abgeschlossen, noch bevor der Spielbetrieb wieder an Fahrt aufnimmt.

1:1 im Testspiel gegen TSG Balingen II

In einem Vorbereitungsspiel traf der FC Holzhausen am heutigen Mittwochabend auf die zweite Mannschaft der TSG Balingen. Der Landesligist ging durch Mirhan Inan in der 11. Minute in Führung. Holzhausens Flavio Vogt sorgte in der 62. Minute für den Ausgleich. Die Partie endete 1:1.

Nächster Test gegen Ex-Verein

Am kommenden Samstag, dem 19. Juli, steht das nächste Testspiel für den FC Holzhausen auf dem Programm. Gegner ist die TSG Tübingen – der bisherige Verein von Alexander Harachasch. Die Partie beginnt um 17 Uhr. Dabei trifft der Neuzugang auf viele bekannte Gesichter aus der vergangenen Saison.

FC Holzhausen mit weiterem Schritt in der Kaderplanung

Mit Harachasch gewinnt der FC Holzhausen einen Spieler, der zuletzt regelmäßig in der Verbandsliga zum Einsatz kam. Nach dem Remis zum Auftakt gegen die TSG Balingen II soll die Partie gegen die TSG Tübingen weiteren Aufschluss über den Stand der Vorbereitung geben. Die Entwicklung des Kaders nimmt damit weitere Konturen an.